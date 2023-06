RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) puniu três clubes e suspendeu o registro de jogadores em um caso de suspeita de manipulação de resultados, motivado por um esquema de apostas. O caso envolve partidas da Série C do Carioca, a quinta divisão do estadual.

Em uma resolução assinada pelo presidente Rubens Lopes, a Ferj afastou os clubes São José, IQSL Brasileirinho e Duque Caxiense.

A Ferj também suspendeu o registro de todos os atletas participantes das partidas com suspeitas de anormalidades na Série C. Eles ficam sem condição de jogo em competições estaduais até o fim de 2023.

A Ferj tomou a medida ao olhar os acontecimentos dos jogos dos três clubes e em um relatório de monitoramento e movimentação de apostas.

A Ferj encaminhou documentos ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) e à Justiça do Rio para que haja processos nas duas esferas.

Jogos com resultados suspeitos:

O Duque Caxiense sofreu goleada de 7 a 0 para o Tigres do Brasil, pela 8ª rodada.

O São José perdeu para o Vera Cruz por 7 a 1, na 9ª rodada, e de 11 a 0 para o Zinza FC, na 10ª rodada.

O Brasileirinho perdeu por WO na última rodada da competição.