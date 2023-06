O bicampeão paralímpico Claudiney Batista alcançou um feito histórico no último domingo (18), pois quebrou o recorde mundial da prova de lançamento de disco da classe F56 (atletas que competem sentados) durante a disputa do Desafio CPB/CBAt, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O evento foi o último teste dos atletas brasileiros antes do Mundial de Paris, que será disputado entre os dias 7 e 18 de julho.

No evento realizado em São Paulo, Claudiney alcançou a marca de 47,37 metros, acima do recorde anterior, de 46,68 metros, obtida pelo próprio brasileiro há cinco anos. Porém, o ranking de 2022 do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) mostra que, em agosto, o atleta indiano Yogesh Kathuniya lançou o disco a 48,34 metros. Porém, essa distância não foi oficializada pela entidade.

RECORDE MUNDIAL! ????



Claudiney Batista quebra recorde no lançamento de disco em último teste da Seleção Brasileira de atletismo antes do Mundial de Paris.



Confira em nosso site: https://t.co/fPyayoOgqT#LoteriasCaixa pic.twitter.com/Q1A1utlONm — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) June 18, 2023

Em entrevista ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o atleta falou da emoção de ter batido o recorde mundial: “Já vinha esperando bater essa marca há muito tempo. Hoje, quando minha primeira tentativa entrou, aumentou a minha confiança e consegui superar os 47 metros que queria tanto”. Além disso, o atleta projetou sua participação no Mundial em Paris: “Tenho feito um bom trabalho, essa é a minha melhor temporada, o que me deixa confiante para brigar pelo bicampeonato no Mundial”.

Claudiney Batista é um dos grandes nomes do atletismo paralímpico. O mineiro tem dois ouros paralímpicos no lançamento de disco, conquistadas nos Jogos do Rio de Janeiro (2016) e de Tóquio (2020), além de uma prata no lançamento de dardo, em Londres (2012).

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.

Tags:

Atletismo | campeão paralímpico | Claudiney Batista | CPB | Esportes | lançamento de disco | recorde mundial