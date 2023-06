SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A lista com os candidatos a Golden Boy 2023, melhor jogador sub-21 do futebol europeu, tem apenas um brasileiro, o zagueiro Robert Renan.

O QUE ACONTECEU

O jornal italiano Tuttosport, que organiza a premiação, divulgou na manhã desta terça-feira (20) os cem nomes que disputam o troféu.

Robert Renan defende as cores do Zenit, da Rússia, desde janeiro deste ano, quando saiu do Corinthians.

O RB Salzburg, da Áustria, é o clube mais representado, com cinco jogadores, seguido pelo Copenhagen, da Dinamarca e Brighton, da Inglaterra, que possuem quatro cada.

Entre os nomes conhecidos, estão na lista Harvey Elliott (Liverpool), Gavi (Barcelona) ?que venceu no ano passado?, Jude Bellingham (Real Madrid) e Jamal Musiala (Bayern de Munique).

A votação para decidir o grande vencedor é feita por 50 jornalistas de alguns dos principais veículos da imprensa esportiva europeia.