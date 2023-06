SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza anunciou, nesta terça-feira (20), a contratação do atacante Marinho, que estava no Flamengo. O jogador chega ao clube cearense com contrato válido até 31 de dezembro de 2025.

O Leão do Pici adquiriu 100% dos direitos econômicos de Marinho.

Nas redes sociais, o Fortaleza usou alguns memes relacionados ao jogador, como o "sabia não" e o "mini míssil aleatório".

A contratação foi celebrada pelo presidente Marcelo Paz, que classificou o atacante como "jogador da primeira prateleira do futebol brasileiro". O dirigente também salientou a concorrência no mercado da bola.

"O Marinho é uma importante aquisição do Fortaleza. Com a saída do Moisés, a gente precisava repor com jogador de ataque com características de finalização, drible no melhor nível possível. O atleta estava no Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e é um jogador da primeira prateleira do futebol brasileiro. Foi uma negociação difícil porque muitos clubes estavam interessados, do eixo Sul-Sudeste, mas ele optou por vir para o Fortaleza pelo projeto, possibilidade de ser um protagonista, estabilidade do clube e pelo desafio de vencer com a gente também", disse o dirigente ao site oficial.

Marinho chegou ao acordo com o Flamengo e rescindiu o vínculo nesta segunda-feira (19).

Ele não estava nos planos da comissão técnica rubro-negra. Ele havia sido afastado em maio por questões disciplinares e integrado há alguns dias.

Neste período, o São Paulo demonstrou interesse no atacante, mas as negociações não avançaram da forma que se imaginava.