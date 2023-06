BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou nesta terça-feira a venda do zagueiro Nathan Silva para o Pumas. O jogador foi negociado com o clube mexicano por 4 milhões de dólares (R$ 19,1 milhões na cotação atual).

O Atlético-MG vendeu 55% dos direitos econômicos do zagueiro e permaneceu com 20%. O atleta possui 25%.

Revelado nas categorias de base do Atlético-MG, Nathan Silva começou a ganhar espaço em 2021. O defensor foi titular no time que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil naquela temporada.

Nathan Silva vinha perdendo espaço no clube. O zagueiro foi titular em 16 dos 35 jogos do Atlético-MG na atual temporada (45,7%).

No Pumas, Nathan Silva trabalhará com o técnico Antonio 'Turco' Mohamed, ex-Atlético-MG. O argentino comandou o Galo por 45 jogos no ano passado.

Nathan Silva deixa o Atlético-MG com 97 jogos disputados e cinco gols marcados.