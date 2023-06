SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Santos se reunirá nas próximas horas para decidir o futuro de Odair Hellmann. A reportagem ouviu que a tendência é pela demissão.

O Comitê de Gestão do Santos está decepcionado com o desempenho na derrota por 2 a 0 para o Corinthians nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. O órgão tem cinco membros: o presidente Andres Rueda, o vice José Carlos de Oliveira e os gestores Dagoberto Oliva, Rafael Leal e Renato Hagopian.

Os dirigentes do Peixe esperavam por melhora após a pausa para treinamentos durante a data-Fifa. O time de Odair, em campo, voltou a fracassar.

Andres Rueda e seus pares já falaram sobre a forma da demissão. Se não houver comum acordo, o clube terá que arcar com a multa rescisória de Odair Hellmann. O contrato termina em dezembro deste ano.

O Santos deu mais tempo para Odair por confiar no trabalho e, também, pela falta de opções no mercado. Mas agora entende que precisa mudar.

Fontes da reportagem usaram o exemplo do Atlético-MG, que buscou nomes modernos, como o português Bruno Lage, mas acabou acertando com o experiente Felipão.

Rogério Ceni, disponível no mercado após a demissão do São Paulo, divide opiniões no Santos. Nomes estrangeiros como Gabriel Heinze e Hernán Crespo agradam, mas os valores envolvidos são altos. O Peixe ainda não fez contato com qualquer profissional.

O coordenador esportivo Falcão também está pressionado. O Santos, porém, teve muitos problemas com executivos de futebol e pode evitar uma mudança dupla. Foi Falcão quem recomendou Odair Hellmann.