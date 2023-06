SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians espantou o fantasma longe de Itaquera, venceu o Santos com autoridade na Vila Belmiro por 2 a 0 e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto e Ruan Oliveira marcaram para os visitantes, que não balançavam as redes fora de casa há seis partidas. O duelo foi encerrado aos 42 minutos do 2° tempo após torcedores arremessarem bombas no gramado.

O resultado deixou a equipe de Luxemburgo com 12 pontos na tabela e mais longe da zona de rebaixamento. O time de Odair Hellmann, por outro lado, estacionou com 13 pontos.

Os times voltam a campo pelo Brasileirão no fim de semana. O Santos recebe o Flamengo no domingo (25), enquanto o Corinthians, um dia antes, vai ao Paraná encarar o Athletico.

O JOGO

O 1° tempo foi de domínio corintiano. Desde o início, os comandados de Luxa conseguiram agredir a defesa rival e foram premiados com gols de Yuri Alberto e Ruan Oliveira. O Santos até balançou as redes, mas teve o lance anulado por braço na bola de Mendoza.

Na etapa final, os mandantes esboçaram uma reação, mas acabaram neutralizados. Tranquilo no jogo, o Corinthians passou a explorar os constantes erros adversários e quebrou o ritmo até então intenso do duelo. Nos minutos finais da partida, bombas foram atiradas ao campo e paralisaram o jogo.

GOLS E DESTAQUES

Corinthians ao ataque. A partida começou bastante agitada e teve os visitantes assustando logo aos quatro minutos, quando Yuri Alberto cabeceou e obrigou João Paulo a trabalhar após cruzamento da esquerda. O atacante desperdiçou uma nova oportunidade dez minutos depois, desta vez, cara a cara com o goleiro do Santos. Guedes, em finalização de fora da área, também participou da blitz.

Yuri desencanta. De tanto martelar, o time de Luxemburgo balançou as redes - e justamente com Yuri Alberto. Em linda jogada pela direita, Guedes acionou Ruan Oliveira, que infiltrou e tocou para o meio da área antes da chegada de João Paulo. O centroavante ex-Santos, que não marcava há dez jogos, chutou e ainda viu a bola desviar antes de ultrapassar a linha, garantindo o 1° gol do Corinthians fora de casa depois de quase dois meses: 1 a 0.

Mendoza marca, mas gol é anulado. O Santos ensaiou o empate pouco tempo depois de ser vazado: Mendoza recebeu cruzamento rasteiro de João Lucas e, após desvio e bate-rebate, superou Cássio na segunda tentativa. O gol, no entanto, foi invalidado por Leandro Vuaden após atuação do VAR, comandado por Rafael Traci. O motivo? A bola bateu no braço do colombiano antes da finalização.

Corinthians amplia na bola parada. Sem Renato Augusto, coube ao jovem Ruan Oliveira virar o principal responsável pelas cobranças de faltas corintianas. Em uma delas, a poucos passos da linha lateral, o meia alçou a bola na área antes de João Lucas desviar levemente contra o próprio gol: 2 a 0.

Vaias e protestos na Vila. O Santos esboçou uma reação, mas não conseguiu incomodar Cássio até o intervalo. Logo depois de o 1° tempo terminar, aliás, torcedores organizados do time mandante se revoltaram e, além das vaias ao elenco, ofenderam o presidente Andrés Rueda.

Cássio salva os visitantes, e trave ameniza prejuízo dos mandantes. A etapa final seguiu o ritmo intenso visto nos primeiros 45 minutos. Marcos Leonardo, de cabeça, e Dodi, de fora da área, pararam em Cássio, e Yuri Alberto carimbou a trave de João Paulo antes dos dez minutos.

Jogo esfria. Comandado por Mendoza, o Santos tentou, sem sucesso, pressionar o adversário - que passou, por sua vez, a cadenciar a partida valorizando a posse de bola e explorando os erros do oponente. Diante do cenário, Odair tirou Inocêncio, Rodrigo Fernández e Lucas Lima do campo. Dos três, o último foi o mais vaiado pelos torcedores.

Bombas em campo. Os minutos finais do clássico ficaram marcados por cenas lamentáveis: torcedores organizados do Santos atiraram dezenas de bombas no gramado - os artefatos caíram na área defendida por Cássio, que não acabou atingido. O jogo, por volta dos 42 minutos, foi encerrado por Vuaden com a vitória do Corinthians.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0x2 CORINTHIANS

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Rodrigo Fernández, Dodi (SAN); Yuri Alberto, Matheus Bidu, Fagner, Biro (COR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Yuri Alberto (COR), aos 18 min do 1° tempo; Ruan OIiveira (COR), aos 27 min do 1° tempo

SANTOS

João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio (Lucas Pires); Rodrigo Fernández (Sandry), Dodi (Deivid Washington) e Lucas Lima (Luan Dias); Soteldo (Ângelo), Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni, Maycon (Giuliano) e Ruan Oliveira (Matheus Araújo); Biro (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo