SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, nesta quarta-feira (21), pela 11ª rodada do Brasileirão.

Lucero fez o único gol da partida, aos 35 minutos do segundo tempo.

O Fortaleza chegou a 17 pontos e subiu para a oitava posição na tabela. O Leão do Pici começou a rodada atrás do adversário, embora tivessem a mesma pontuação.

Já o Cruzeiro permaneceu com 14 pontos, mas caiu para a décima colocação. Foi o quinto jogo do time sem vencer na competição.

As duas equipes voltam campo no sábado (24). O Fortaleza enfrenta o Atlético-MG no Castelão, às 18h30 (de Brasília), enquanto a Raposa recebe o São Paulo, no Independência, às 21h.

O JOGO

O Cruzeiro teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas o Fortaleza conseguiu responder com contra-ataques. A primeira jogada de perigo ocorreu aos 20 minutos, em cabeçada de Bruno Rodrigues que obrigou João Ricardo a fazer uma grande defesa.

O Fortaleza teve a chance de abrir o placar antes do intervalo, mas Guilherme exagerou na força da finalização.

No segundo tempo, o time visitante segurou a pressão e foi mais eficiente. Aos 35 minutos, Lucero completou um passe de Calebe para marcar, de carrinho, o gol da vitória do Leão do Pici - ambos saíram do banco de reservas.