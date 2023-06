PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Suárez participou do treinamento fechado do Grêmio realizado na manhã desta quarta-feira (21) e deve encarar o América-MG nesta quinta, às 19h, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

Reinaldo, selecionado para conceder entrevista coletiva, disse que o grupo se surpreendeu com a informação da chance de aposentadoria do uruguaio.

?Todo mundo fica curioso porque é uma notícia do nosso grande jogador, que faz a diferença dentro de campo e no dia a dia. Tenho certeza que quando for algo concreto, o Suárez vai falar para todos, assim como a direção, o Renato [Gaúcho]. Ficamos curiosos, mas temos de desfrutar ao máximo estar com ele dentro de campo e no vestiário. Tenho certeza que quando chegar o momento dele falar alguma coisa, vai falar, mas vamos torcer que não fale e fique conosco toda temporada?, afirmou Reinaldo.

Suárez comunicou ao Grêmio que pretende antecipar sua aposentadoria em razão das fortes dores no joelho direito. O clube se sensibiliza com o jogador e já prepara o ambiente para decisão dele.

Enquanto isso, o Tricolor quer prorrogar ao máximo o tempo do centroavante de 36 anos em campo e conta com ele até o momento.

Nesta quarta, Suárez aparece nas imagens divulgadas pelo Grêmio da atividade no CT Presidente Luiz Carvalho.

Segundo apurou o UOL, os departamentos jurídico e de marketing, além as empresas parceiras na chegada do jogador já foram acionadas para o eventual rompimento, que dependerá do atleta.

Caso isso se concretize, o clube colocará uma cláusula de indenização caso ele opte por voltar a jogar.

Reinaldo, em entrevista coletiva, disse que o grupo sabe das dores relatadas pelo companheiro, mas ficou surpreso com a chance de aposentadoria.