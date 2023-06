SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESSS) - O Corinthians divulgou uma nota repudiando os protestos feitos pela torcida na chegada da delegação a Santos.

O clube citou que a atitude desses torcedores "não condizem com os valores corinthianos".

"O Corinthians vai apurar os fatos e as responsabilidades que geraram a insegurança no desembarque da equipe para evitar que cenas lamentáveis como estas se repitam", diz o comunicado.

O clube também fez questão de deixar claro que toda delegação está bem e que os jogadores estão focados para o confronto desta quarta-feira (21).

Corinthians e Santos se enfrentam às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. O confronto é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*

NOTA COMPLETA DO CORINTHIANS:

"O Sport Club Corinthians Paulista repudia a intimidação promovida por um grupo que se diz torcedores do clube, durante a chegada da equipe de futebol profissional masculina em Santos, na noite desta terça-feira (20/06), para o jogo de hoje (21/06), às 20h, contra o Santos, na Vila Belmiro.

O ônibus da delegação foi imediatamente cercado por estas pessoas, que soltaram rojões, bombas e foguetes, bateram na lataria do veículo e ameaçaram os atletas e comissão técnica. Prezando pela segurança de todos - atletas, comissão assim como dos verdadeiros torcedores corinthianos, incluindo famílias com crianças presentes no local -, após uma hora aguardando para desembarcar com segurança - o que não foi possível -, o clube decidiu retornar ao CT Dr. Joaquim Grava, comprometendo toda a logística da equipe, que, de praxe, chega no dia anterior ao local da partida para proporcionar o melhor descanso e alimentação aos jogadores antes de entrarem em campo.

O Corinthians vai apurar os fatos e as responsabilidades que geraram a insegurança no desembarque da equipe para evitar que cenas lamentáveis como estas se repitam.

A delegação está bem. Os jogadores estão focados e preparados para o clássico de hoje (21/06).

Por fim, o clube repudia quaisquer tipos de manifestações agressivas que coloquem em risco a integridade física dos profissionais que representam a instituição. Atitudes como estas não condizem com os valores corinthianos."