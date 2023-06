SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi tem contratos anuais com diferentes negócios que lhe rendem 72,5 milhões de dólares (R$ 347,4 milhões, na cotação de hoje).

A revista Forbes colocou o craque argentino como o segundo atleta mais bem pago do mundo, atrás apenas de Cristiano Ronaldo.

Messi recebia 65 milhões de dólares (R$ 311,5 milhões) somando contratos com mais de dez marcas. Além disso, outros 65 milhões de dólares em salários e bônus no futebol. Ainda de acordo com a publicação da Forbes, em maio deste ano.

Nesta semana, o jornal americano New York Times divulgou o contrato do jogador com o governo saudita. O argentino recebeu 22,5 milhões de dólares (R$ 107,8 milhões) para promover o turismo no país por três anos.

Essa quantia deve aumentar, isso porque a negociação de Messi com a Inter Miami inclui participações nos lucros de marcas como Apple, Adidas e Fanatics ?parceiras da MLS? além de parte das ações do clube.

*

VALORES APROXIMADOS (POR ANO):

Adidas: 22 milhões de dólares (R$ 105,4 milhões)

Bitget (criptoativos): 6,7 milhões de dólares (R$ 32,1 milhões)

Byju's (educação tecnológica): 5 a 7 milhões de dólares (R$ 23,9 a 33,5 milhões)

Louis Vuitton: 1,7 milhões de dólares (R$ 8,1 milhões)

Pepsico: 22,9 milhões de dólares (109,7 milhões)

Socios.com (criptoativos e token): 6,7 milhões de dólares (R$ 32,1 milhões)

Ministério do Turismo da Arábia Saudita: 7,5 milhões de dólares (R$ 35,9 milhões)

Anheuser-Busch InBev (bebidas): não divulgado

Hard Rock Café (restaurante): não divulgado

Mastercard: não divulgado

Oredoo (empresa de telecomunicações): não divulgado