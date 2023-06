RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Astro da NBA, Jimmy Butler, do Miami Heat, chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira (19) e sua passagem pela cidade tem sido agitada. Convidado para vir ao Brasil por seu "parça" Neymar, ele já visitou o Flamengo a pedido de Gabigol, foi à praia e pretende ir em Saquarema, na Região dos Lagos (RJ), para acompanhar o Mundial de Surfe, onde seu amigo Gabriel Medina estará competindo.

De férias, Butler recebeu o convite de Neymar quando o craque brasileiro esteve em Miami acompanhando as finais da NBA (o Heat perdeu o título para o Denver Nuggets). Já a visita ao Ninho do Urubu ontem foi um pedido de Gabigol, com quem estabeleceu amizade no fim do ano passado, ocasião em que o atacante do Flamengo esteve nos Estados Unidos após o término do calendário do futebol brasileiro. Na noite anterior na capital carioca, o astro jantou massa no restaurante "Fratelli", na Barra da Tijuca, Zona Oeste (RJ).

A ida ao centro de treinamento rubro-negro teve direito a interação com os jogadores, cobranças de pênalti para o goleiro Hugo e uma disputa de basquete com Gabigol na academia. O astro da NBA também recebeu uma camisa personalizada do clube.

Logo em seguida, Jimmy Butler foi ao quiosque "K8", na praia da Barra da Tijuca, onde esteve na companhia de João Chianca, o Chumbinho, surfista brasileiro do circuito mundial.

O surfe, aliás, está nos planos de Butler em sua estadia no Rio de Janeiro. No seu cronograma está prevista a ida a Saquarema, na Região dos Lagos (RJ), para acompanhar a etapa do Mundial da modalidade, que está prevista para acontecer entre os dias 23 de junho e 1º de julho. Por lá, terá a oportunidade de reencontrar outro grande amigo "brazuca": Gabriel Medina, que estará competindo.

O norte-americano também cogita a possibilidade de acompanhar a partida entre Flamengo e Aucas, pela Libertadores, no próximo dia 28, no Maracanã.

COMO BUTLER SE TORNOU AMIGO DE NEYMAR, MEDINA E GABIGOL?

Jimmy Butler conheceu Neymar, Gabriel Medina e Gabigol por meio de Pedro Velasco, brasileiro ex-surfista profissional que atualmente mora em Miami. Pedrinho, como é chamado pelos mais próximos, é o grande amigo brasileiro do jogador da NBA e já tinha uma relação de amizade com o trio de esportistas brazucas.

APAIXONADO PELO BRASIL, POR FUTEBOL E FLAMENGO

Quem convive com Jimmy Butler garante que o astro da NBA é apaixonado pelo Brasil, por futebol e pelo Flamengo.

Ano passado, por exemplo, em entrevista às redes sociais da NBA Brasil, chegou a declarar o desejo de um dia atuar pelo basquete do Flamengo.

"Te falei que um dia jogaria pelo Flamengo. E talvez, depois de jogar basquete na NBA e pelo Flamengo, eu vá jogar futebol no Santos", disse, brincando, sobre a possibilidade de jogar futebol pelo clube que revelou Neymar.