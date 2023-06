PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Mikayil Faye, de 18 anos, foi anunciado como reforço do Barcelona na última segunda-feira. O zagueiro do Senegal já chegou surpreendendo pela multa rescisória em seu contrato: 400 milhões de euros (RS 2 bilhões na cotação atual).

QUEM É FAYE

Apelidado de 'O Monstro', Faye chama atenção pela força acima do normal em atletas desta idade. Desde muito jovem ele atuou em equipes acima de sua idade nas categorias de base.

Sua chegada ao Barcelona movimentou 1,5 milhão de euros (R$ 7,8 milhões na cotação atual) que serão pagos em três parcelas ao NK Kustosija,clube da segunda divisão da Croácia, pelo qual marcou um gol em 13 jogos na equipe principal.

Antes de atuar na Europa, Faye passou pelo Diambars de Saly, do Senegal, além de defender a seleção de seu país nas categorias de base.

Com apenas 15 anos, ele foi titular do Senegal no Mundial sub-17 de 2019. Com 16 anos, já jogava na categoria sub-20 de seu time.

INSPIRADO EM MASCHERANO E FÃ DE PIQUÉ

Faye não esconde que sempre foi torcedor do Barcelona. Segundo ele, desde pequeno tinha muitos materiais do clube espalhados pela casa.

O principal ídolo é Javier Mascherano, mas ele também é fã de Gerard Piqué e Ronald Araújo.

Estou realizando um sonho de infância. Desde pequeno sempre tinha muitas fotos do Barcelona no meu quarto, na minha cama. Sou zagueiro e meu ídolo é o Macherano. Era muito duro e forte mentalmente. Me inspiro também no Piqué e no Araújo

Faye

DISPUTADO E COM VAGA NA PRÉ-TEMPORADA

A multa rescisória tão alta tem justificativa na disputa que se apresentava no mercado da bola.

Além do Barcelona, o PSG, o Newcastle e o Manchester City também tinham interesse na chegada do defensor.

Inicialmente, Faye fará parte do time B do Barça. Seu vínculo vai até 2027.

No entanto, o técnico Xavi já indicou que irá levar o jogador para pré-temporada do Barça, nos Estados Unidos, para observar suas qualidades em campo.