RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em novo protesto de torcedores do Vasco, o enforcamento do CEO Luiz Mello foi simulado próximo a São Januário.

Um boneco foi pendurado perto da sede do time cruzmaltino. Ele tinha a camisa do Flamengo e uma placa no pescoço com "Luíz Mengo".

O dirigente enfrentou uma investigação interna para saber se era sócio do time rubro-negro ao assinar o termo de posse no cargo, em agosto do ano passado.

No documento firmado há o impeditivo em ter "vínculo associativo com clube ou entidade de prática esportiva, exceto pelo acionista fundador", neste caso, o Vasco.

No protesto também foi pendurada uma faixa na Avenida Brasil com críticas à 777 Partners, empresa dona da SAF do clube. "Cadê o aporte? 17771 Partners".

CRISE

O Vasco enfrenta uma grave crise e o time está afundado na zona de rebaixamento do Brasileiro.

Nas últimas semanas, a torcida fez diversos protestos, tendo como alvo diretoria, SAF e comissão técnica.

Hoje à noite a equipe enfrenta o Goiás, em São Januário, em jogo que ganhou extrema importância para o time cruzmaltino.