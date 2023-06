SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Jogo das Estrelas da MLS contará com uma bola de futebol inspirada no filme "Os Vingadores".

A MLS, que tem parceria com a Adidas, divulgou que a bola do Jogo das Estrelas será customizada com os heróis da icônica série da Marvel.

Duas bolas foram criadas para a ocasião: uma preta e branca contendo os principais heróis da franquia (como Homem de Ferro, Hulk, Thor e Capitã Marvel) e outra em homenagem ao Capitão América -por causa do Dia da Independência dos EUA, comemorado em 4 de julho.

Além das bolas, foram criados modelos de calça e blusa de moletom para os atletas usarem antes da partida. Tanto a Adidas, quanto a MLS, estão comercializando os produtos em seus respectivos sites para os Estados Unidos.

JOGO DE ESTRELAS MARCA POSSÍVEL ESTREIA DE MESSI NOS EUA

O MLS All-Star Game acontece no dia 19 de julho (numa quarta-feira), no Estádio Audi Field, em Washington, D.C.

Esse amistoso reunirá as principais estrelas da liga americana em um jogo contra o Arsenal, da Inglaterra.

O astro Lionel Messi, novo reforço do Inter Miami, deve compor o time da MLS e poderá fazer sua estreia no futebol dos EUA.