SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Juninho Paulista tem preferência por técnico brasileiro para comandar a seleção.

O ex-coordenador da seleção brasileira não é totalmente favorável à vinda de Carlo Ancelotti e preferia que um técnico do próprio país assumisse a equipe. Ele diz que o italiano é um dos melhores treinadores do mundo, mas que não deveria ser prioridade na lista da CBF.

Juninho ainda disse que a seleção precisa ter uma equipe técnica completa, antes de pensar em um treinador.

As declarações do ex-jogador foram feitas no programa "Resenha ESPN".

"Primeiro, a gente fala que a seleção precisa de um treinador. A seleção não precisa só de um treinador, precisa de uma equipe técnica. De um diretor de futebol, de uma equipe que nós tínhamos. Até quando eu saí, o meu conselho foi que se criasse essa equipe antes do treinador."iniciou Juninho.

Eu particularmente tenho preferência por um treinador brasileiro. Eu procuraria primeiro um treinador brasileiro. Se for partir para um treinador estrangeiro, aí sim eu iria para um Ancelotti, um Guardiola, que são os melhores", completou.

SAÍDA DE JUNINHO

A CBF demitiu Juninho Paulista do cargo de coordenador da seleção brasileira em janeiro deste ano. Ele ocupava o posto desde 2019.

A saída do dirigente faz parte de uma reformulação proposta pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, após a queda da seleção na Copa do Mundo 2022.

O ex-técnico Ricardo Gomes ocupa o cargo deixado por Juninho atualmente.