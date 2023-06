SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta sexta-feira (23) os Estados Unidos sediarão o Mundial de Clubes de 2025.

O Conselho da Fifa aprovou a decisão de maneira unânime. A entidade justifica a escolha pelo fato de o país ser um "líder comprovado em receber eventos globais" e por ajudar a alinhar detalhes para a realização da Copa do Mundo de 2026.

As datas e os estádios que receberão partidas ainda serão definidos. O torneio está previsto para acontecer entre junho e julho de 2025.

"O Mundial de Clubes da Fifa 2025 será o auge do futebol profissional masculino de elite e, com a infraestrutura necessária e um grande interesse local, os Estados Unidos são o anfitrião ideal para dar início a este novo torneio global", disse Gianni Infantino, presidente da Fifa

FORMATO DO NOVO MUNDIAL

A edição de 2025 será a primeira a contar com 32 clubes. As equipes serão divididas em oito grupos com quatro clubes, com dois avançando às oitavas de final. O regulamento é o mesmo utilizado na Copa do Mundo de seleções entre 1998 e 2022.

Palmeiras e Flamengo estão garantidos na primeira edição do 'Super Mundial'. Além dos brasileiros, Chelsea, Real Madrid Manchester City, Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al-Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Seattle Sounders e León já têm vaga no torneio.