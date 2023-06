TERESÓPOLIS, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo antes da convocação final, a seleção brasileira feminina está promovendo uma semana de treinamentos para algumas atletas na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O principal objetivo é aprimorar a parte física, um dos maiores focos desde a chegada de Pia Sundhage três anos e meio atrás.

LESÕES ATRAPALHAM

A seleção vem perdendo diversas atletas nas últimas convocações por problemas físicos. Eles vão desde lesões mais sérias, como a de Angelina, que rompeu o ligamento cruzado do joelho, até situações mais simples.

Mesmo assim, diversas jogadoras chegam às vésperas da Copa do Mundo ainda sem estarem 100%, como é o caso de Marta e outras atletas que se recuperaram ou ainda estão em processo de recuperação.

A intensidade física sempre foi uma preocupação de Pia, que identificou a necessidade de aprimorar esse lado desde que chegou ao Brasil. A treinadora queria unir o talento ao preparo.

Por isso, o período de treinos com 12 jogadoras que atuam na Europa e estão de férias foi visto como essencial pela comissão, que quer manter o ritmo de jogo e exigência física.

Outro caso é de Angelina, liberada pelo OL Reign, dos Estados Unidos, mesmo no meio da temporada. Como não joga desde julho do ano passado, ela está sendo observada de perto pela comissão para entender as condições de disputar o Mundial.

Durante esse período, os diferentes membros da equipe fazem diversas reuniões e avaliam a carga de treinos, o tipo das atividades e a intensidade. Nesta quinta-feira, por exemplo, se optou por um tempo mais curto e menos pesado.

OPORTUNIDADES

Estão na Granja Comary a goleira Natascha (Basel-SUI), as defensoras Tainara (Bayern de Munique-ALE), Kathellen (Real Madrid-ESP), Rafaelle (sem clube, ex-Arsenal-ING), Antonia (Levante-ESP), Monica (Madrid CFF-ESP) e Lauren (sem clube, ex-Madrid CFF-ESP), as meias Ana Vitória (sem clube, ex-Benfica-POR) e Andressa Alves (sem clube, ex-Roma-ITA), e as atacantes Gabi Nunes (sem clube, ex-Madrid CFF-ESP), Nycole (Benfica-POR) e Geyse (Barcelona-ESP).

Algumas delas já são consideradas praticamente certas na lista de convocadas para a Copa do Mundo, que será divulgada na terça-feira (27). São os casos de Tainara, Kathellen, Rafaelle, Antonia, Lauren, Gabi Nunes e Geyse.

Outras jogadoras se aproveitam desse período para ajudar a colocar uma dúvida na cabeça de Pia.

Rafaelle sentiu no primeiro dia de atividades e ainda não participou de um treino completo com as companheiras. A comissão diz que ela não preocupa e espera que a zagueira esteja no campo nos próximos dias.

Já Tainara, que teve um problema recente no tornozelo, vem retornando gradualmente e pode ser a boa notícia desse período.

O QUE ELAS DIZEM

"Tem sido um camp de muito trabalho físico. Estamos nos preparando bem para que a gente possa chegar na Copa do Mundo bem fisicamente. Acredito que pelo nível de dificuldade que é uma Copa do Mundo, quanto mais preparadas estivermos, maior será o segmento na competição. Estando bem fisicamente nossas ações técnicas vão se potencializar", disse Nycole.

"A ideia desse camp é manter a gente ativa, todas que estão aqui já encerraram a temporada e estão no período de férias. Mas, mesmo assim, estamos nos preparando para uma Copa do Mundo e não podemos nos comportar como se tivesse realmente de férias. É a competição mais importante da seleção. O foco tem sido a preparação física, não perder ritmo de jogo com bola, mas especialmente manter o físico em dia", afirmou Ana Vitória.

"O foco tem sido a parte física porque estamos em fim de temporada, tivemos um descanso pré-camp. O momento agora é recuperar ou manter a parte física para a Copa do Mundo. Já temos visto ultimamente que o mental é muito importante em qualquer esporte. Em nível de Copa do Mundo, onde o estresse e ansiedade vão estar lá em cima, o mental tem sido essencial para trabalhar. Até na parte física também, porque pode rolar 90 a 120 minutos em um jogo e você tem que estar sempre com o mental preparado", comentou Kathellen.