SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois jogadores da seleção alemã foram alvos de insultos racistas após jogo da Eurocopa Sub-21.

Os atacantes Youssoufa Moukoko e Jessic Ngankam sofreram comentários racistas nas redes sociais no empate entre Alemanha e Israel pela Euro Sub-21, nesta quinta-feira (22) à noite.

Ambos perderam um pênalti no confronto e foram insultados com emojis de macaco e falas racistas em posts no Instagram e Facebook.

Moukoko, que atua pelo Borussia Dortmund, se pronunciou sobre os ataques e apoiou seu colega Ngankam, que também joga no Campeonato Alemão, pelo Hertha Berlim.

"Quando ganhamos, somos todos alemães. Se perdermos, vêm esses comentários com macacos. Estamos tentando ajudar o time. Quando você recebe mensagens assim, é nojento. Desta vez doeu. Nenhum jogador perde um pênalti de propósito. É hora de fazer uma declaração contra isso. [...] Também sinto muito por Jessic (Ngankam), ele está muito triste e desapontado, mas tentei animá-lo. Somos todos iguais, temos o mesmo sangue. O que isso significa? Somos apenas garotos e queremos jogar futebol", disse o atacante Moukoko.

O Borussia Dortmund também fez declarações de apoio aos atacantes: "Condenamos firmemente os comentários racistas contra Youssoufa Moukoko e o companheiro de equipe Jessic Ngankam após o jogo de juniores da seleção da Alemanha. Aguentem firme!."