SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Tatiana Weston-Webb está na repescagram da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro. Esta é a oitava parada do Circuito mundial de surfe.

A brasileira liderou grande parte da quarta bateria da rodada de abertura. Ela conseguiu a segunda melhor nota da bateria (6,50), perdeu a prioridade nos minutos finais ao tentar, sem sucesso, pegar uma onda, e viu Caroline Marks levar a melhor.

Ela, porém, sofreu a virada faltando 2 minutos para o fim. Caroline Marks (EUA) conseguiu a melhor nota da bateria (7,00) e avançou para as quartas de final.

Tati somou 10,90, contra 12,50 de Caroline Marks (EUA) e 10,27 de Bettylou Sakura Johnson (HAV).

A brasileira disputará a repescagem contra Caitlin Simmers (EUA). Será a quarta e última bateria da eliminatória.

Tatiana Weston-Webb é a quinta colocada do ranking mundial e está pré-classificada para as Olimpíadas. Ela disputa uma vaga no Finals, evento que define a campeã mundial de surfe.

SILVANA LIMA VAI PARA A REPESCAGEM

Segunda representante brasileira no feminino, Silvana Lima terminou na última colocação da segunda bateria da rodada de abertura. Ela somou 7,43, contra 9,00 de Lakey Peterson (EUA) e 8,14 de Carissa Moore.

Silvana enfrentará Carissa na primeira bateria da repescagem. Quem vencer, segue na competição.

Na rodada de abertura, a primeira colocada de cada bateria avança direto para as quartas de final. As outras duas vão para a eliminatória.

*

AS CLASSIFICADAS PARA AS QUARTAS DE FINAL

Gabriela Bryan (HAV)

Lakey Peterson (EUA)

Tyler Wright (AUS)

Caroline Marks (EUA)