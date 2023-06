SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo técnico Paulo Turra chegará ao Santos com três profissionais na sua comissão.

Turra é esperado em Santos na manhã deste sábado e trará três auxiliares de sua confiança.

Felipe Endres era técnico do time feminino do Grêmio e pediu demissão para ser auxiliar de Turra.

Outro braço direito do novo treinador do Peixe será Adir Kist, que foi diretor executivo do Cianorte por 15 anos.

O terceiro é Leonardo Monteiro, que virá ao Santos como auxiliar e analista. Ele estava no Vizela, de Portugal.