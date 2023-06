SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a Eslovênia neste sábado (24) em jogo equilibrado pela Liga das Nações, em Orléans, na França. A vitória, importante para o Brasil após ter sido derrotado pelo líder Japão no último jogo, marcou a penúltima partida da segunda semana de campeonato.

A semana se encerra neste domingo (25), quando o Brasil pega a campeã olímpica França. Os maiores pontuadores brasileiros do jogo foram Lucarelli, que estava inspirado, e Alan, um dos protagonistas do terceiro set. Ambos fizeram 18 pontos. Do lado da Eslovênia, Cebulj foi quem mais pontuou, também 18 vezes.

O primeiro set começou equilibrado. O time da Eslovênia chegou com uma formação focada nos pontas. O elenco de Renan Dal Zotto teve dificuldades no começo da etapa, mas foi se reerguendo ao longo do set. O time testou possibilidades para diferenciar os lances e confundir a Eslovênia. Mas o adversário estava paciente, o que ajudou na qualidade dos lances. A Eslovênia estudou o Brasil, anulando a melhor qualidade de Lucarelli - bola saltada com força no fim da quadra.

A Eslovênia seguiu com vantagem curta durante o set, mas fechou o primeiro ciclo por 25x23.

O Brasil protagonizou completamente o segundo set. O elenco começou com vantagem após erro da Eslovênia, e se manteve assim até o fim da segunda etapa. Foi a primeira vez durante o jogo que o Brasil abriu uma vantagem de três pontos. A vantagem foi aumentando, até virar uma vantagem de seis pontos - 10x4. Renan tirou Honorato e colocou Adriano no meio do segundo set. O segundo set acabou com vitória brasileira por 25x21.

A Eslovênia abriu o terceiro set, mas o Brasil empatou logo de cara. O placar ficou bem equilibrado durante toda a etapa. Eslovênia chegou a ter set point, mas perdeu, chegando ao resultado de 24x24. Alan segurou bem a pressão final e, apesar de mais pegado, o Brasil conseguiu terminar o terceiro set com uma vantagem curta de um ponto. Terceiro set, 26x24 para o Brasil.

O quarto set também começou bem disputado, mas a Eslovênia conseguiu abrir vantagem antes dos dez pontos. A alternância de liderança rolou durante toda a etapa. O Brasil deslanchou no fim, vencendo por 25x21.