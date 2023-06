RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Bahia de virada por 2 a 1 neste sábado (24), no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca teve Nino expulso ainda no primeiro tempo, mas conseguiu reagir na segunda etapa e virou o jogo em cinco minutos.

Lelê, aos três minutos do segundo tempo, e Gabriel Pirani, aos cinco, também da segunda etapa, marcaram para o Fluminense. Vinicius Mingotti fez o gol do Bahia aos 27 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, o Fluminense entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca agora é o 3º colocado com 21 pontos. O Bahia ocupa a 14ª posição com 12 pontos.

O Fluminense se prepara agora para enfrentar o Sporting Cristal na Libertadores nesta terça-feira (27) , no Maracanã, Um empate garante o Tricolor Carioca nas oitavas de final da competição.

Por outro lado, o Bahia volta a campo no próximo sábado (1), para enfrentar o Grêmio, na Arena Fonte Nova, às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O JOGO

O Fluminense começou pressionando o Bahia. O Tricolor Carioca teve muito espaço para trocar passes e impôs velocidade no jogo, criando boas oportunidades. Mas, Danilo Fernandes fez boas defesas e segurou o empate.

O Bahia foi efetivo e abriu o placar após armar um contra-ataque mortal. Depois do gol, a equipe carioca continuou tentando pressionar os baianos, mas sem sucesso. A situação complicou ainda mais para o Fluminense quando Nino acabou sendo expulso.

Com a expulsão de Nino, o Bahia conseguiu controlar mais o jogo. O Fluminense continuou ficando mais tempo com a bola, mas sem a mesma objetividade do início da partida e não levou mais perigo ao gol da equipe baiana.

Mesmo com um a menos, o Fluminense começou pressionando o Bahia. A equipe não se intimidou, subiu suas linhas de marcação e empatou o jogo em uma bobeada da zaga baiana. O gol inflamou o estádio e deu mais gás à equipe, que virou o jogo na sequência.

Após a virada do Fluminense, o ritmo do jogo diminuiu. O time carioca recuou, deu a bola para o Bahia e apostou no contra-ataque. Os baianos encontraram muitas dificuldades para passar pela defesa bem armada do Tricolor.

LANCES E DESTAQUES

Que vacilo: Logo no primeiro minuto, Danilo Fernandes saiu jogando errado e a bola sobrou para Lelê, que finalizou para a defesa do goleiro.

Quase o primeiro gol: Logo aos quatro minutos de jogo, Keno recebeu na esquerda cruzou para Lelê, que cabeceou em cima de Danilo Fernandes.

Por muito pouco: Após confusão dentro da área, a bola sobrou livre para Marcelo, que finalizou para defesa de Danilo Fernando. Mesmo assim, a bola ia entrando e Kaiky tirou em cima da linha.

Passou perto: Gabriel Pirani recebeu a esquerda, cortou para dentro e finalizou por cima do gol de Danilo Fernandes.

Perdeu a chance: Thaciano cruzou para Cicinho e o lateral ficou cara a cara com Fábio, mas acabou isolando a bola.

Não passa nada: Após bela troca de passes, Gabriel Pirani recebeu dentro da grande área, bateu para o gol e Danilo Fernandes defendeu mais uma.

Pressão tricolor: Keno recebeu e arriscou de fora da área para mais uma defesa de Danilo Fernandes

Olha o gol: Após cobrança de escanteio do Fluminense, o Bahia saiu em contra-ataque rápido e Vinicius Mingotti abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo.

VAR chamou: Com o auxílio do árbitro de vídeo, o árbitro Savio Pereira Sampaio revisou uma falta de Nino em Vinicius Mingotti e deu cartão vermelho para o zagueiro do Fluminense aos 37 minutos do primeiro tempo.

Tudo igual: Aos três minutos do segundo tempo, Cicinho afastou mal e a bola sobrou para Lelê, que não desperdiçou e empatou o jogo para o Fluminense.

VAR validou e a virada veio: Dois minutos após empatar o jogo, Keno deixou Pirani na cara do gol para virar o jogo. O assistente marcou impedimento, mas o gol foi validado.

Uhhh: Lelê recebeu sozinho, entrou na área e finalizou para a defesa de Mateus Claus. No rebote, Gabriel Pirani finalizou no travessão.

Quase o empate do Bahia: Daniel tocou para Chávez dentro da área, mas o lateral finalizou em cima de Fábio.

Defendeu: Aos 46 minutos do segundo tempo, o Bahia tramou boa jogada e a bola chegou em Vinicius Mingotti. O atacante chutou forte, mas Fábio fez bela defesa.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 2 x 1 Bahia

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz, Marcelo (Felipe Andrade); Martinelli, Lima, Gabriel Pirani (Guga); Jhon Arias, Lelê (Cano), Keno (Ganso). Técnico: Fernando Diniz

BAHIA

Danilo Fernandes (Mateus Claus), Cicinho (André), Kanu, Vitor Hugo, Jhoanner Chávez; Acevedo, Rezende (Daniel), Kayky (Arthur Sales; Cauly, Thaciano, Vinicius Mingotti. Técnico: Renato Paiva

Estádio: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 24.507

Renda: R$ 1.006.764,50

Juiz: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Boschilia, Karla Renata Cavalcanti de Santana

Cartões amarelos: Samuel Xavier (FLU)

Cartões vermelhos: Nino (FLU)

Gols: Lelê, Gabriel Pirani (FLU); Vinicius Mingotti (BAH)