SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Atlético-MG na noite deste sábado (24), por 2 a 1, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Pochettino e Tinga foram os responsáveis por anotar para o Leão, enquanto Alan Kardec marcou para o Galo.

Com o resultado, o Fortaleza foi para 20 pontos, na quinta posição da tabela. Por outro lado, o Atlético-MG caiu duas posições, terminando o confronto em oitavo lugar, com 19 pontos.

O Fortaleza tem como próximo compromisso o duelo diante do Palestino, na terça-feira (27), às 19h (de Brasília), pela fase de grupos da Sul-Americana. No mesmo dia e horário, o Galo encara o Libertad também pela fase de grupos, mas pela Libertadores.

O JOGO

O Atlético-MG começou com mais posse de bola, tentando chegar ao ataque, mas encontrou um Fortaleza bem fechado.

A partida seguiu morna e sem muitas chances de gols para ambos os lados, mas a volta do intervalo se mostrou diferente.

As equipes chegaram para o segundo tempo mais eficientes nas jogadas, e o Fortaleza foi quem aproveitou o momento para abrir o placar com Pochettino.

Embalado pelo primeiro gol, o Fortaleza aumentou o ritmo e ampliou o marcador oito minutos depois do primeiro tempo, com Tinga.

Apesar de estar atrás, o Atlético-MG continuou buscando o gol, e após diversas substituições, Alan Kardec, que voltou de lesão, marcou para o Galo.

GOLS E DESTAQUES

Goleiro exigido - Pochettino saiu em direção ao ataque, cortou para o meio e finaliza forte. Ligado na jogada, Everson encaixou e espantou o perigo. Porém, na sequência, após escanteio cobrado para a área, Tinga cabeceou e obrigou o goleiro do Atlético-MG sair para fazer a defesa.

Quase o primeiro - Hulk cobrou a falta na direção do gol, mas a bola explodiu na marcação adversária. Na sequência, Saravia finalizou forte, e o chute passou bem perto da trave do Fortaleza.

1 x 0 - Aos oitos minutos do segundo tempo, Thiago Galhardo mandou a bola cruzada para a área, Jemerson desviou, e Pochettino ganhou a disputa no alto de Saravia. O camisa 7 cabeceou para o fundo das redes e colocou a equipe da casa na frente do marcador.

2 x 0 - Após a falta cobrada para a área, com 16 minutos de jogo, Titi estava livre de marcação para cabecear para o meio da área. Tinga apareceu posicionado no lugar certo e finalizou em direção ao gol para aumentar o placar.

2 x 1 - Aos 41 minutos, após cobrança de escanteio, Edenílson chutou de fora da área. Alan Kardec, voltando de lesão, desviou na pequena área e marcou o primeiro do Atlético-MG na partida.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 0 x 0 Atlético-MG

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga; Marcelo Benevenuto; Titi; Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (Lucas Sasha); Yago Pikachu, Pochettino (Calebe), Thiago Galhardo (Guilherme) e Lucero (Lucas Crispim). T.: Juan Vojvoda

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Bruno Fuchs (Igor Rabello), Jemerson, Guilherme Arana; Bettaglia; Zaracho (Igor Gomes), Hyoran (Edenílson); Pavón (Vargas), Hulk (Alan Kardec) e Paulinho. T.: Luiz Felipe Scolari

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Leandro Vuaden (RS)

VAR: Daiane Muniz (Fifa)

Cartões amarelos: Titi (FOR), Bruno Fuchs (CAM)

Cartões vermelhos: Saravia (CAM)

Gols: Pochettino, aos 8min, e Tinga, aos 16min do segundo tempo (Fortaleza); Alan Kardec, aos 41min do segundo tempo (Atlético-MG)