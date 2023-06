SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Palmeiras por 3 a 1, neste domingo (25), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão feminino. Com o resultado, o Tricolor avançou à fase semifinal.

Amanda Gutierres colocou o Palmeiras na frente, mas Rafa Mineira, Ana Alice e Micaelly viraram para o São Paulo. No segundo tempo, o Verdão ainda desperdiçou um pênalti ao seu favor. Letícia Ferreira chutou para fora.

A goleiro Carlinha, do Tricolor, também foi um dos destaques da partida, fazendo defesas importantes.

Com o 3 a 1, somado ao 1 a 1 do jogo de ida, o São Paulo garantiu classificação à semifinal tendo o 4 a 1 ao seu favor no placar agregado.

Na fase seguinte, o Tricolor vai encarar a Ferroviária, de Araraquara, que eliminou o Internacional nas quartas de final.

Com a chegada da Copa do Mundo feminina, o Brasileirão Feminino A1 agora fará uma pausa. A competição só retornará em agosto, com a disputa das semifinais.

O JOGO

O São Paulo começou a partida incomodando o Palmeiras subindo a marcação nos primeiros cinco minutos. Apertadas pela marcação adversária, as jogadores do Verdão acumularam erros de passe.

Depois da pressão inicial do Tricolor, o Palmeiras passou a tomar conta do jogo. Foi com a bola no chão e com espaço para trabalhar que o time da casa conseguiu sair na frente após troca de passes.

O gol deixou o Palmeiras ainda mais dono da partida dentro do primeiro tempo. Contudo, foi justamente quando as Palestrinas pareciam mais próximas do segundo tento que o São Paulo conseguiu deixar tudo igual em um lance de brilho individual.

O empate do Tricolor, no entanto, não abateu o Palmeiras, que continuou controlando a partida até o intervalo. A superioridade palmeirense, no entanto, não foi suficiente para levar o Verdão em vantagem para os vestiários.

A primeira metade do segundo tempo foi equilibrada, mas com o São Paulo sendo mais perigoso no campo de ataque. O Tricolor foi letal na bola parada logo nos primeiros minutos e passou a ficar à frente no placar.

Depois do gol sofrido, o Palmeiras tentou pressionar e teve uma chance clara para empatar, mas desperdiçou um pênalti. O baque da penalidade perdida foi grande, e as Palestrinas viram o São Paulo aumentar a vantagem em um lance que contou com falha da goleira Amanda.

O terceiro gol do São Paulo colocou fim a qualquer ímpeto do Palmeiras pela reação. Nos minutos finais, o Tricolor controlou a partida e ainda teve chance para tornar a vitória uma goleada, mas desperdiçou.

LANCES E GOLS

1 x 0 - O Palmeiras saiu na frente com Amanda Gutierres. Após troca de passes, Duda Santos encontrou Andressinha invadindo a área. A capitã do Verdão bateu cruzado, e a centroavante só teve que colocar o pé para completar para o gol.

Amanda sai bem - Logo após o gol sofrido, Gláucia encontrou Dudinha em velocidade pelo lado esquerdo. A atacante do Tricolor tentou driblar a goleiro Amanda, que se esticou e ficou com a bola.

1 x 1 - O São Paulo empatou com um golaço. Após erro do Palmeiras na troca de passes, Rafa Mineira ficou com a bola pouco depois do meio de campo, viu Amanda adiantada e bateu por cobertura para deixar tudo igual.

Salva Carlinha! - O Palmeiras quase voltou a ficar à frente no placar em um jogada trabalhada. Camilinha recebeu passe de Poliana e, de calcanhar, deixou Juliete na cara do gol. A lateral bateu cruzado, mas Carlinha espalmou.

2 x 1 - A virada do São Paulo veio com Ana Alice. Após cobrança de escanteio de Rafa Mineira logo no começo do segundo tempo, a zagueira subiu com estilo e cabeceou no canto esquerdo alto de Amanda, que não alcançou.

Pênalti desperdiçado! - Aos 15 minutos, o Palmeiras teve a chance de empatar em um pênalti. Letícia Ferreira aproveitou erro de Carlinha e foi tocada por Aline Milene dentro da área. Na cobrança, a atacante bateu cruzado, rasteiro, mas tirou demais do gol e mandou para fora.

Espalmou - Assim como foi no primeiro tempo, Juliete apareceu com liberdade pelo lado esquerdo do ataque, invadiu a área e finalizou cruzado. Carlinha voou para espalmar.

3 x 1 - Após boa defesa de Amanda em cruzamento na área do Palmeiras, o São Paulo aproveitou o rebote. Micaelly recebeu na entrada da área, levou para o meio e bateu. A bola passou por baixo da goleira palmeirense e morreu no canto esquerdo.

Carlinha de novo! - Em cruzamento na área, Letícia Ferreira apareceu livre e completou para o gol. Carlinha, com o pé direito em cima da linha, fez a defesa evitou o segundo gol palmeirense.

Perdeu! - Ariel teve a chance de fazer o quarto gol do São Paulo, mas, cara a cara com Amanda, finalizou rasteiro no canto esquerdo e mandou para fora.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 1 x 3 São Paulo

PALMEIRAS

Amanda; Bruna Calderan, Flávia Mota (Sorriso), Poliana, Katrine (Letícia Ferreira) e Juliete; Lorena Benítez (Laís Estavam), Duda Santos, Andressinha (Yamila Rodríguez) e Camilinha; Amanda Gutierres. Técnico: Ricardo Belli

SÃO PAULO

Carlinha; Letícia Alves, Ana Alice, Mimi e Fê Palermo; Maressa, Aline Milene e Rafa Mineira (Micaelly); Naná (Isa), Gláucia (Ariel) e Dudinha (Mariana Santos). Técnico: Thiago Viana

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Juíza: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Fê Palermo, Maressa, Mimi, Isa (SPA), Katrine (PAL)

Gols: Amanda Gutierres, aos 11min do primeiro tempo (Palmeiras); Rafa Mineira, aos 22min do primeiro tempo, Ana Alice, aos 3min, e Micaelly, aos 21min do segundo tempo (São Paulo)