SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil derrotou a França por 3 sets a 1, neste domingo, no último jogo da segunda semana da Liga das Nações de vôlei masculino, em Orleans (FRA). O jogo aconteceu sob barulho intenso da animada torcida francesa.

A dupla Alan e Lucarelli, que se destacou na partida de sábado (24) contra a Eslovênia, protagonizou a partida. Alan foi o maior pontuador contra a França, seguido pelo colega. Entre os franceses, Stephen foi quem mais marcou, com 14 pontos.

Essa foi a sexta vitória do Brasil em oito partidas, chegando ao terceiro lugar, atrás apenas de Japão e Estados Unidos.

A França é a atual campeã olímpica de vôlei masculino, mas não tem apresentado o mesmo potencial na Liga das Nações. Ocupa a décima posição na Liga, com três triunfos.

Ambas as seleções voltam a jogar pela Liga no dia 4 de julho. O Brasil enfrenta a Itália, enquanto a França encara o Irã.

O JOGO

O Brasil começou o primeiro set com vantagem e se manteve assim durante toda a etapa. O time de Renan Dal Zotto estava enérgico. Abriu seis pontos de distância contra os franceses, que jogavam sob o som intenso da torcida, que marcou presença na arena de Orleans.

O Brasil venceu a primeira etapa por 25x20.

O segundo set começou um pouco mais equilibrado. A França passou à frente do placar, abrindo 2 pontos de vantagem. Mas o Brasil continuou intenso, aproveitando todas as chances de contra-ataque com produtividade.

Lucarelli fechou o segundo set para o Brasil, 26x24.

A França começou ostensivamente o terceiro set. Abriu cinco pontos de vantagem contra o Brasil, que começou a vacilar em bolas que não pareciam ameaças nos dois primeiros sets. A França conseguiu segurar.

A França terminou o terceiro set com vitória, 25x19.

A recuperação da França se manteve no quarto set. O elenco campeão olímpico começou bem, firme, e o Brasil parecia um pouco desestabilizado. Ainda assim, a etapa foi bastante equilibrada. Brasil e França empataram em 18x18, mas Alan brilhou mais uma vez e colocou a seleção à frente.

O Brasil fechou o jogo por 25x23, vencendo a França por 3 sets a 1.