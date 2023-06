SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A japonesa Liz Akama, de 13 anos, acertou a última manobra, virou a disputa com a australiana Chloe Covell e venceu a etapa de Roma do World Skateboarding Tour 2023, em uma tarde não muito feliz para as brasileiras Rayssa Leal e Gabi Mazetto.

Liz Akama acertou na última tentativa, superou Chloe e levou o evento pré-olímpico da capital italiana.

A única australiana entre brasileiras e japonesas da final, Chloe acertou uma manobra espetacular e conseguiu a nota mais alta do evento: 92.12;

Rayssa realizou uma primeira volta com erros e sofreu uma queda feia na segunda manobra simples. A 'Fadinha' do skate não realizou a terceira tentativa, em função das dores na queda, que atrapalharam seu desempenho. Voltou para as duas últimas, mas ainda com expressão de incômodo pela queda seca no chão. Ainda assim, somou 240.57 pontos e ficou na 4ª posição. Yumeka Oda completou o pódio do evento;

Gabi Mazetto imprimiu muita velocidade nas voltas e manobras, mas também sofreu com quedas e ficou na sétima colocação, com 200.90.

O próximo evento pré-olímpico do calendário de skate street é o Pro Tour em Lausanne, Suíça, que acontece entre os dias 10 e 17 de setembro.