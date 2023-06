SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite deste domingo (25), o Bragantino venceu a sua partida contra o Goiás por 2 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid. Os gols do confronto válidos pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro foram marcados pelos jogadores Eduardo Sasha e Sorriso.

O resultado da noite colocou o Bragantino na sétima colocação da tabela, dentro do G6, com 20 pontos. O rival da partida, entretanto, segue na zona de rebaixamento (em 17ª), com 11.

Na próxima fase, o Bragantino vai visitar o Corinthians no dia 2 de julho, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 11h. O Goiás, por sua vez, recebe o lanterna Coritiba, no Serrinha, no dia seguinte, às 18h30.

O Bragantino inaugurou logo no início do primeiro tempo com Eduardo Sasha, que aproveitou uma falha na saída de bola do Goiás, o jogador recebeu de Ramire , que bateu colocado, no ângulo, e fez o primeiro do Bragantino.

Os donos aumentaram placar antes do intervalo. Vitinho jogou a bola na frente e cruzou rasteiro para Sorriso completar de carrinho, no segundo pau.

No segundo tempo, o Bragantino fez três substituição, mas a substituição não teve efeito e o time não conseguiu ampliar o placar. O Goiás pressionou mais não conseguiu mudar a situação no placar.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 GOIÁS

Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 25 de junho de 2023, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Alessandro Álvaro de Matos (BA)

VAR: Wagner Reway (VAR FIFA-PB)

Cartões amarelos: Maguinho, Bruno Melo (Goiás); Jadsom, Vitinho (Red Bull Bragantino)

Gols: Eduardo Sasha, aos 6 minutos do primeiro tempo, e Sorriso, aos 46 minutos do primeiro tempo.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Eduardo, Luan Patrick, Juninho Capixaba (Jhonny) e Jadsom (Aderlan); Matheus Fernandes (Nathan), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Gustavinho); Sorriso, Vitinho e Sasha (Thiago Borba). Técnico: Pedro Caixinha.

GOIÁS

Tadeu; Maguinho (Bruno Santos), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli (Dodô) e Guilherme; Palacios (Alesson), Matheus Peixoto (Lucão) e Apodi (Matheusinho). Técnico: Armando Evangelista.