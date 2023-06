PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A relação entre Cruzeiro e Valliadolid não servirá apenas para levar jogadores formados no Brasil para jogar na Espanha. O clube mineiro está contratando Paulo Vitor, atacante ex-Vasco, exatamente no caminho inverso.

Valliadolid e Cruzeiro são clubes comandados por Ronaldo Fenômeno e compartilham modelo de gestão, alguns diretores e informações.

O time mineiro, por exemplo, mandou para o clube espanhol o atacante Breno Teixeira, considerado uma promessa. No entanto, ele não permaneceu no clube europeu por muito tempo e já regressou ao Brasil.

A relação estreia entre os clubes também levou ao Valliadolid o técnico Paulo Pezzolano, poucos dias depois de sua saída do Cruzeiro.

A novidade é o sentido contrário, pelo qual passará Paulo Vitor, que está no Brasil desde a semana passada, restando apenas questões burocráticas para a oficialização da contratação no Cruzeiro.

A ligação entre os clubes facilitou o caminho e apressou o trâmite de transferência de Vitor, que depende da abertura da janela de transferências internacionais, no dia 3 de julho, para ficar à disposição de Pepa.

QUEM É PAULO VITOR

Com 23 anos, o atacante atua preferencialmente pelo lado esquerdo e é cria da base do Vasco, onde debutou no time principal em 2017.

Sua jornada na Europa começou em 2019, emprestado ao Albacete e depois ao Marbella, ambos da Espanha.

Na temporada 2020/2021 ele passou a atuar pelo Valliadolid, na equipe B. Na temporada passada, esteve emprestado ao Rio Ave, de Portugal, onde fez um gol e deu uma assistência em 29 jogos.