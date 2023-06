SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras amargou a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, e pode passar por uma crise inédita com Abel, justamente em um momento crucial na temporada. O clube tem pela frente decisões na Copa do Brasil e, já nessa quarta (28), Libertadores.

O QUE ACONTECEU

São duas derrotas Seguidas no Brasileiro. O time de Abel Ferreira não passava por isso desde 2021. Naquela última vez, acumulou três derrotas contra Fluminense, São Paulo e Fortaleza.

Fim da invencibilidade no Allianz Parque. A última derrota em casa havia sido em 2 de julho de 2022, diante do Athletico-PR, e era a maior série invicta do Palmeiras na história do novo estádio.

Em campo, time caiu de rendimento e se afastou da ponta do Brasileiro. Nos últimos dois jogos, o Palmeiras teve dificuldade para criar e, principalmente finalizar. Também sofreu contra-ataques adversários, pouco comuns com Abel. O time alviverde caiu para a quarta colocação, e a diferença que poderia ser de dois, em caso de vitória, agora é de oito pontos para o líder Botafogo.

'Era Abel Ferreira' pode estar ter data para acabar. Em entrevista coletiva, o português afirmou que pensa em fazer uma "pausa merecida" ao final de seu contrato.

O QUE DISSE ABEL

"Tenho um plano e vou fazê-lo. Ou me mandam embora, o comum no futebol, ou, quando chegarmos em 2024, eu farei minha pausa merecida, porque meus pais merecem. É muito intenso. Muitos jogos. Vocês são exigentes. A imprensa é exigente, pesada, e que também é bom para nos fazer crescer. Sou um jovem. Sou muito de estar onde quero, onde sou feliz, onde as pessoas me respeitam. Não vou alterar aquilo que disse. Gosto muito desse clube, desses jogadores".

PROBLEMAS EM CAMPO

São dois jogos sem balançar as redes. Embora tenha volume e fique mais com a bola, o Palmeiras teve problemas na hora de criar chances claras e finalizar em gol. Abel disse que este domingo (25) foi 'o pior jogo em eficácia', isso em casa.

Rony e Veiga voltaram da seleção, mas "sumiram" em campo. Contra o Botafogo, o camisa 10 desperdiçou duas chances cara a cara com o goleiro. Já o meio-campista perdeu um pênalti e pouco articulou o ataque alviverde.

Busca da vitória deixa equipe exposta na defesa. Tanto contra o Bahia quanto contra o Botafogo, o Palmeiras pressionou no ataque com grande número de jogadores, mas, uma vez sem a bola, demorou para recompor e viu o adversário assustar nos contra-ataques.

CALENDÁRIO MACHUCA E A SEQUENCIA É PESADA

Serão semanas decisivas para o Palmeiras que briga pela ponta na Libertadores, tem mata-mata contra o São Paulo e dois jogos complicados pelo Brasileiro.

Bolívar, em casa, na quinta-feira (29), pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores, precisando vencer para terminar em primeiro

Athletico-PR, em Curitiba, no domingo (2), pelo Brasileiro

São Paulo, no Morumbi, quarta-feira (5), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil

Flamengo, em casa, sábado (8), pelo Brasileiro

São Paulo, em casa, quarta-feira (13), decidindo quem vai para a semifinal da Copa do Brasil

ABEL E A PRESSÃO

Abel não passou por nenhuma grande crise, mas também não saiu imune. Na sequência negativa no Brasilerão 2021, por exemplo, o treinador viu a torcida pichar os muros do Allianz Parque.

Ele, porém, levou com bom humor: "É sinal de que a temporada vai transcorrer muito bem, porque desde que cheguei aqui todos os anos foi assim. É prenúncio de boa temporada (?) E eu também já fui pichado no começo do ano e aquele ano foi top".

O treinador havia sido algo de críticas por parte da torcida meses antes. As cobranças aconteceram em abril, após o Palmeiras perder a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o clássico contra o São Paulo pelo Paulista.

NO BRASIL, NÃO HÁ MEIO-TERMO

Não, o Palmeiras não está em crise. O fato é que a sequência de jogos é dura e liga um alerta em Abel:

Aqui no Brasil é muito giro porque uma equipe passa de 8 ou 80 muito rápido. Não tenho memória curta. Sei o que fazemos e o que temos a fazer. Os jogadores são os mesmos, têm muita qualidade. Não vamos ganhar sempre."