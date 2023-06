SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras vê como um bom negócio a venda do jovem Giovani para o Al Sadd, do Qatar.

O Palmeiras encaminhou a venda de 50% dos direitos econômicos de Giovani por 9 milhões de euros (cerca R$ 47 milhões na cotação atual) para o clube do Qatar.

Clube entende que o jogador de 19 anos não era imprescindível. Giovani foi promovido para o time principal no ano passado, e nesse período atuou em apenas 21 partidas, marcou um gol e deu três assistências ?não conseguiu se firmar na equipe de Abel Ferreira.

Valores são considerados muito bons. O Palmeiras era dono de 100% dos direitos do atleta, e vendeu 50% por R$ 47 milhões ?um valor muito significativo para o terceiro jogador da posição, atrás de Artur e Luis Guilherme. Em uma futura negociação, o clube alviverde embolsará 50% do valor.

A reportagem apurou que, no entendimento do clube, é melhor vender um jogador pouco utilizado como Giovani do que outros titulares do elenco como Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Rony, Zé Rafael e Gabriel Menino.

GIOVANI VIAJOU AO QATAR NA NOITE DE ONTEM

O jogador já não esteve à disposição de Abel Ferreira na derrota de ontem para o Botafogo, pelo Brasileiro.

O treinador confirmou a negociação do atleta na coletiva de imprensa após a partida: "Não sei qual vai ser o fim, mas sim, ele está sendo negociado".