RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após 10 jogos sem vitória. O clube cruzmaltino bateu o Cuiabá, por 1 a 0, em jogo com portões fechados no estádio Luso-Brasileiro, nesta segunda-feira (26). O gol da partida foi marcado por Jair, de pênalti.

O clube carioca chegou a segunda vitória no Brasileirão e saltou uma posição na tabela. Os cruzmaltinos agora ocupam a 18ª posição do campeonato, com 9 pontos conquistados em 12 jogos disputados.

Com a derrota fora de casa, o Cuiabá perdeu a oportunidade de ultrapassar Bahia, Corinthians e Santos e continua na 16ª posição da tabela do Brasileirão, a um ponto do Goiás, primeiro time na zona da degola.

Por determinação do Ministério Público, a partida foi realizada no estádio Luso-Brasileiro, com os portões fechados. A medida se deu após as confusões do dia 22 de junho, na derrota do Vasco para o Goiás, em São Januário. A decisão é válida por um período de 30 dias, onde o clube carioca precisará jogar longe de casa e sem a presença dos torcedores.

Vasco e Cuiabá só voltam a entrar em campo daqui a seis dias. O Cruzmaltino encara o Botafogo, líder do campeonato, em clássico carioca no estádio Nilton Santos. Já o Dourado, recebe o Santos, 13° colocado, na Arena Pantanal. As partidas acontecem no domingo, 2 de julho.

O JOGO

Pouca inspiração e baixa assertividade. Jogadores de Vasco e Cuiabá estiveram a todo vapor dentro de campo, mas protagonizaram poucos lances de perigo no primeiro tempo. Viu-se muita correria, mas pouca efetividade na hora da construção e da finalização das jogadas.

Segundo tempo morno. Quem pensou que Vasco e Cuiabá voltariam um pouco mais inspirados para a etapa final de jogo, se enganou. Ambas as equipes não conseguiram desempenhar o melhor do seu futebol e acabaram fechando a partida

Pênalti salvador. Tudo se encaminhava para um empate, mas na segunda metade do segundo tempo, Figueiredo foi calçado dentro da área e Jair, caprichosamente, foi para a cobrança e marcou o gol da segunda vitória do Vasco no Brasileirão.

Estádio: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Rayan (VAS), Gabriel Pec (VAS), Fernando Sobral (CUI), Alan Empereur (CUI) Jair (VAS) e Denilson (CUI)

Cartões vermelhos: António Oliveira (CUI)

Gols: Jair, aos 31min do 2° tempo (VAS)

VASCO

Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Jair, Marlon Gomes (Zé Gabriel) e Alex Teixeira (Eguinaldo); Gabriel Pec (Paulo Henrique), Rayan (Erick Marcus) e Figueiredo (Galarza). T.: William Batista

CUIABÁ

Walter; Raniele, Alan Empereur, Marllon e Rikelme (PK); Fernando Sobral (Ceppelini), Filipe Augusto (Ronald) e Denilson; Jonathan Cafú (Isidro Pitta), Welington Silva (Nicolás Quagliata) e Deyverson. T.: António Oliveira