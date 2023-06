PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Em busca de centroavantes, o Grêmio pode apostar em uma 'solução caseira'. Kelvin, de 27 anos, eleito melhor do mundo de futebol 7 em 2021 e membro do time de futebol 7 do Tricolor, tem participado de um período de testes. Se for aprovado por Renato Gaúcho, ganhará oportunidade no time.

O QUE ACONTECEU

Kelvin chamou atenção ao participar do treinamento do Grêmio na semana passada, quando marcou três gols em um coletivo do qual participaram figuras importantes do elenco principal, como Vina, Bruno Uvini, Kannemann e Carballo.

Não foi a primeira aparição dele no elenco de campo. Antes, ele já tinha participado de um treinamento fechado, além de frequentar os treinos do time sub-20.

Trata-se de um teste para avaliar a adaptação aos gramados. Se for aprovado, Kelvin ganhará um contrato de três meses, para seguir o processo de adaptação e até ser usado nos jogos do time tricolor.

Atualmente, ele não tem vínculo com o Grêmio, apenas com o time de futebol 7. O interesse surgiu a partir da participação gremista na Copa Gramado, na Serra Gaúcha, competição na qual ele se destacou.

Uma reunião ao longo da semana irá definir se ele passará a integrar o time de Renato.

QUEM É ELE

Melhor do mundo de futebol 7 em 2021, Kelvin passou pelas categorias de base do Milan, da Itália, e do Cruzeiro, antes de migrar para o futebol 7.

Na modalidade, ele é um dos principais jogadores do país e frequentemente chamado para seleção brasileira, pela qual já foi campeão mundial.

Sua chegada ao Tricolor aconteceu em fevereiro deste ano.

O time de futebol 7 do Grêmio reúne antigas estrelas do time de campo com atletas da modalidade, como contou o UOL.