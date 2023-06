SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Pec e Figueiredo dedicaram a vitória do Vasco sobre o Cuiabá nesta segunda-feira (26) a Guilherme Gandra Moura, torcedor vascaíno de 8 anos que passou 16 dias em coma.

O QUE ACONTECEU

Gabriel Pec e Figueiredo lembraram de Guilherme ao falarem sobre a vitória do Vasco sobre o Cuiabá.

Na saída de campo, os dois jogadores mandaram um recado ao jovem torcedor em vídeo que foi divulgado pelo Vasco nas redes sociais.

"Aí, Gui, prometi a vitória. Infelizmente não fiz o gol, mas a vitória está de bom tamanho. Estamos juntos, meu amigão. Saudades", disse Gabriel Pec.

"E aí, Gui, essa vitória é para você. Estamos juntos. Só vive o propósito quem suporta o processo", afirmou Figueiredo.

JOGADORES VISITARAM GUILHERME NO HOSPITAL

Na última semana, Gabriel Pec e Figueiredo fizeram uma visita ao hospital onde Guilherme ficou 16 dias em coma induzido ?ele tem epidermolise bolhosa, uma doença genética rara.

No encontro, Gabriel Pec levou uma camisa do Vasco ao jovem torcedor e perguntou quando Guilherme entrará em campo de mãos dadas com ele.

O encontro dos jogadores do Vasco viralizou nas redes sociais, assim como o momento em que a mãe de Guilherme, Tayane Granda Orrinco, reencontrou o filho após ele acordar do coma.

Além de Pec e Figueiredo, Rodrigo Dinamite, filho de Roberto Dinamite, também foi ao hospital visitar Guilherme. O menino também recebeu um vídeo de Nenê, ex-jogador do Vasco e que hoje está no Juventude.