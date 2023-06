SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apelidado de AeroLeila, o avião do Palmeiras será entregue pela Embraer nesta terça-feira (27). A cerimônia será na sede da empresa, em São José dos Campos, interior de São Paulo.

A aeronave, com valor atualizado de 74 milhões de dólares (R$ 352 milhões), vai pertencer a uma empresa aberta por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, de nome Placar. O uso prioritário será do clube, que poderá voar na aeronave quando quiser. Nos outros dias, estará disponível para locação por outras companhias.

Leila Pereira também é dona da Crefisa, patrocinadora da agremiação.

O Palmeiras gasta cerca de R$ 20 milhões por ano com viagens para jogos. Não está claro quanto cada viagem com avião próprio vai custar, levando-se em conta todos os gastos necessários.

O modelo E190-E2 pode carregar até 56,4 toneladas e tem capacidade para levar até 114 passageiros. A configuração da aeronave pode mudar para ter primeira classe ou classe única.

A velocidade máxima é de 2.950 km/h e a altura de cruzeiro é de 12.500 metros.

COMO É FABRICADO O AVIÃO

Em entrevista à ESPN, em março, Leila Pereira disse que a aeronave vai ajudar a equipe a resolver problemas de logística.

"O clube está sempre à mercê da disponibilidade da aeronave, horário para viajar, é desgastante demais esse deslocamento para os atletas. Então, conversei com meu marido e decidimos comprar a aeronave da Embraer."