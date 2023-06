SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba anunciou a demissão de Antônio Carlos Zago na tarde desta terça-feira (27).

Após a derrota para o Grêmio, Zago deu duras declarações sobre a equipe. Ele desabafou e criticou os jogadores pelos erros cometidos na goleada.

"É uma coisa que vem acontecendo desde o Paranaense, não é de agora. Já passou um treinador aqui, não conseguiram classificar para a semifinal do Paranaense, foram desclassificados da Copa do Brasil. Chegou outro treinador [Zago] e não conseguimos nenhuma vitória. É uma coisa que acontece há muito tempo. A gente sempre procura falar, mas não tem como o treinador entrar no campo e fazer gol, acertar as coisas. Foram muitos erros individuais", desabafou na coletiva.

O clube usou suas redes sociais para comunicar sobre o desligamento de Zago, dos auxiliares Leonardo Galbes, Henrique Américo e Leomir de Souza, além do preparador físico Rodrigo Chaves.

Thiago Kosloski, treinador do Sub-20, vai comandar o time interinamente. Além disso, vai assumir o cargo de auxiliar técnico permanente do departamento de futebol profissional.

Zago sai sem nenhuma vitória com o Coritiba. Ele comandou a equipe em 11 jogos, com sete derrotas e quatro empates ?um aproveitamento de 12,1%.