RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou na manhã desta terça-feira (27) a contratação do atacante Serginho, de 28 anos, que estava no Giresunspor, da Turquia.

O time cruzmaltino já havia acertado com o jogador há cerca de um mês, mas finalizava os trâmites burocráticos e aguardava um clima mais ameno para anunciá-lo.

O Vasco venceu o Cuiabá nesta segunda-feira (26) por 1 a 0 após seis derrotas consecutivas. Com nove pontos, o time segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas pode sair dela na próxima rodada caso vença e ocorra uma combinação de resultados.

O zagueiro Maicon, ex-Santos, esteve presente com Serginho assistindo o jogo no estádio Luso-Brasileiro e também será anunciado em breve pelo Vasco.

SERGINHO FEZ CARREIRA EM FUTEBOL PERIFÉRICO DA EUROPA

Serginho é um jogador desconhecido do futebol brasileiro. Está será a primeira vez na carreira que ele atuará como profissional no país.

Revelado nas categorias de base do Vitória, o atacante deixou o clube baiano ainda no sub-20 e foi para o futebol de Kosovo. Em seguida, se transferiu para a Albânia e a Macedônia do Norte antes de chegar ao Giresunspor, onde estava desde 2019.