RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina foi convocada para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Chamou a atenção as cinco jogadoras chamadas e que estão sem contrato com qualquer clube, mas o mercado está aquecido antes do Mundial com maior visibilidade da história.

Lauren, Rafaelle, Ana Vitória, Andressa Alves e Gabi Nunes apareceram na lista de convocação como "CBF", ao contrário de companheiras que carregaram os nomes dos clubes pelos quais jogam. Todas já anunciaram que estão de saída dos times onde fizeram a última temporada e algumas já têm o futuro definido.

Vale lembrar que todas atuaram na Europa, que, ao contrário de países como Estados Unidos e Brasil, viveu o final da temporada no último mês. Com isso, diversas atletas envolvidas na Copa estão em processo de mudança.

PARA ONDE VÃO

Como o UOL antecipou, Andressa Alves está a caminho do Houston Dash, dos Estados Unidos. A jogadora deixou a Roma e será anunciada oficialmente nesta quarta-feira.

Outra que acertou o novo vínculo é Ana Vitória. Ela sai do Benfica rumo ao Paris Saint-Germain. "Estou em um misto de emoções. Por um lado contente e com a expectativa muito alta pelo que vem. Um desafio e tanto que eu queria desde pequena, estou em busca de um sonho. E por outro lado tenho um carinho muito grande pelo Benfica", disse à reportagem na Granja Comary.

SEM DEFINIÇÃO

A situação de Lauren, Gabi Nunes e Rafaelle ainda não foi definida. As duas primeiras já anunciaram que estão de saída do Madrid CFF, enquanto a zagueira deixou o Arsenal.

Nunes desconversou quando perguntada sobre a possibilidade de voltar ao Corinthians: "Voltar? Não sei ainda o que vai acontecer, não sei ainda do meu futuro. Tenho certeza de que quando voltar, vou buscar essa artilharia de novo", disse.