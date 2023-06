RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) -O Fluminense se classificou em primeiro lugar às oitavas de final da Libertadores, mas o Maracanã acabou sendo tomado por um clima de cobranças e jogadores saindo em defesa do grupo.

O Flu empatou com o Sporting Cristal por 1 a 1. Mesmo com a vitória do River Plate, terminou em primeiro no grupo.

Após a partida, a torcida vaiou o time pelo desempenho abaixo do esperado nos últimos jogos.

Mesmo assim, liderados pelo capitão Nino, o grupo foi em direção a arquibancada aplaudir e agradecer aos torcedores, mas novamente ouviu vaias.

O tom das entrevistas após a partida foi de defesa do elenco e do ambiente tricolor.

Na última semana, diversas notícias deram conta de que o relacionamento entre Marcelo e a maior parte do elenco é distante e de que o lateral teria certas regalias no dia a dia.

As matérias chegaram a servir de motivação para os atletas, que saíram em defesa do elenco. Internamente a pressão foi grande. O presidente Mário Bittencourt chegou a ofender um jornalista pelo caso.

Depois desse vazamento, funcionários chegaram a ter uma reunião no CT Carlos Castilho para buscar quem estava dando as informações. Todos foram cobrados.

Fernando Diniz, que estava suspenso no primeiro jogo após a divulgação das matérias, falou sobre o caso e saiu em defesa do grupo.

"Eu luto a minha carreira inteira para que tenhamos mais respeito. De tudo que saiu, tem muita coisa que é mentira, por mais que digam de fonte. O jornalista tem fonte, mas tem que investigar a verdade. Saiu muito pouca verdade", disse.

O treinador também valorizou alguns aplausos que o time recebeu. "Muita gente aplaudiu também. Vou ficar com os aplausos. Espero que a gente consiga jogar tão bem para aqueles que vaiaram, da próxima vez, aplaudam também."

Felipe Melo, que criticou as notícias, também voltou a se pronunciar e reclamar.

"Marcelo chegou e os caras estão atacando ele. Nosso grupo não tem problema nenhum. Já passei por grupos que tiveram problemas e foram mascarados. Toda família tem um problema ou outro, mas aqui não. Acho inclusive que está faltando [risos]. A gente se gosta. Isso que me chateia bastante. Não precisamos de problema", declarou.

PREMIAÇÃO É ALÍVIO

A boa notícia além da classificação é que o Fluminense faturou R$ 25,5 milhões com vitórias e a vaga nas oitavas.

Com três vitórias na fase de grupos, o clube totalizou 900 mil dólares (cerca de R$ 4,3 milhões) por cada um dos triunfos.

O tricolor também tinha garantido 3 milhões de dólares (R$ 15,1 milhões) pela participação na fase de grupos.

A Conmebol também paga para cada time classificado às oitavas de final o montante de 1,25 milhão de dólares (R$ 6 milhões).