RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A possibilidade do técnico Luís Castro deixar o Botafogo rumo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, tem causado temor e apreensão entre os jogadores do Botafogo.

A reportagem conversou com pessoas do dia a dia alvinegro e teve uma resposta unânime: todos gostam e querem muito que o português permaneça.

A impressão é de que Luís Castro conseguiu construir "um dos melhores ambientes para se trabalhar".

Os atletas têm feito um apelo diretamente para que o treinador continue no Botafogo, mesmo cientes de que a missão é árdua, em função da tentadora proposta dos árabes.

O Al-Nassr acena com um salário quatro vezes maior do que Castro recebe no Botafogo. Por sua vez, John Textor, dono da SAF alvinegra, está disposto a pagar o dobro dos vencimentos atuais para que ele fique.

Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr, ligou diretamente para Luís Castro no intuito de convencer seu compatriota a aceitar a proposta dos árabes.

Castro segue sem tomar uma decisão oficial e, a princípio, comanda o Botafogo na partida contra o Magallanes, do Chile, pela Copa Sul-Americana.

"ACREDITO QUE ELE NÃO SAIA"

O meia Eduardo demonstrou confiança na permanência de Luís Castro no Botafogo, mesmo diante do cenário tentador. A declaração foi dada durante a participação do jogador no programa "Boleiragem", do Sportv.

"Eu acredito muito que ele vá ficar. É um cara que tem um caráter fora do normal. Ele foi muito homem nos momentos difíceis que passou aqui, aguentou as pancadas. Teve momentos que eu pensei que ele não ia aguentar. Poderia estar pegando fogo lá fora, mas aqui dentro ele estava sereno", disse, complementando:

"Você sente que ele está feliz com o grupo, mas é difícil. É uma proposta tentadora. O futebol árabe hoje está pegando os melhores jogadores do mundo. É difícil de segurar, mas acredito que ele não saia".