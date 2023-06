RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Andressa Alves foi anunciada oficialmente como jogadora do Houston Dash, dos Estados Unidos. O contrato com o clube é válido até 2024, com opção de renovação por mais um ano.

O UOL já havia antecipado no sábado (24) o destino da jogadora, que deixa a Roma, da Itália, após quatro temporadas.

Ela chega em definitivo ao clube norte-americano após o fim do contrato com a equipe italiana.

Andressa anunciou que estava deixando a Roma no começo do mês. Ela marcou 15 gols em 37 jogos na última temporada.

A atacante chegou a dizer que gostaria de ficar na Europa e negou uma volta ao Brasil no momento até receber a proposta dos Estados Unidos. "Em tudo na vida gosto de desafio. A liga americana é uma que sempre quis jogar e surgiu essa proposta. Quero fazer história em mais outra liga", afirmou.

Convocada para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, a jogadora se apresenta ao clube após o Mundial.

Antes de chegar à Europa, a meio-campista chegou a acertar com o Boston Breakers, do Estados Unidos, mas acabou não atuando pela equipe e foi para o Montpellier após a Copa de 2015.

Em 2016, a atleta foi a primeira brasileira a jogar pelo Barcelona, onde ficou até 2019.

Andressa Alves completou uma década de seleção brasileira em 2022. Nesse período, conquistou a Copa América em 2014 e 2018, foi ouro no Pan de Toronto em 2015, disputou as Copas do Mundo de 2015 e 2019, e também os Jogos Olímpicos do Rio-2016 e Tóquio-2020.

"Estamos felizes de anunciar a Andressa. Ela é uma atacante versátil com mentalidade vencedora, que pode marcar e criar chances de gols, e jogou nos mais competitivos níveis. A experiência internacional dela, títulos e comprometimento com o sucesso do nosso time serão uma grande qualidade", disse Alex Singer, gerente geral do Houston.

"O maior desafio será a adaptação. É diferente da Espanha, França e Itália. Nesse começo tenho que me adaptar bem e também à língua. Não falo inglês, mas farei o máximo para falar o mais rápido possível e me conectar com todos", avaliou Andressa.

VAI PARA A COPA

Vivendo uma incerteza até o último minuto, Andressa Alves foi chamada pela técnica Pia Sundhage para a Copa do Mundo.

Ela, que levou o Brasil aos pênaltis na Finalíssima contra a Inglaterra com gol no último minuto, só foi chamada na Data Fifa após a lesão de Nycole.

O rendimento no clube, na última convocação e no período de treinamentos na Granja Comary na última semana a credenciaram para o Mundial.

"Eu diria, quando falamos da Andressa Alves, que ela aproveitou as chances. Um dos motivos é porque ela jogou muito bem na Roma, seu time. Não é apenas um jogo ou dois jogos. São muitos jogos. Quando ela foi chamada para a Finalíssima, jogou muito bem. Uma coisa que ela traz à equipe é o fato de cobrir uma área muito grande. É uma das melhores atletas nisso", disse Pia.

A atacante publicou nas redes sociais um vídeo emocionada com a convocação ao lado da esposa.