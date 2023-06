SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a Itália por 3 sets a 2, nesta quarta-feira (28), em partida válida pela nona rodada da Liga das Nações de vôlei feminino. O jogo foi disputado em Bangkok, na Tailândia.

As parciais foram de 26/28, 25/20, 19/25, 25/21 e 15/10.

A seleção brasileira sofreu um baque no primeiro set, já que vencia por 20/12, mas levou a virada.

Gabi e Rosamaria, com 25 e 19 pontos, respectivamente, foram as principais jogadoras da seleção comandada por José Roberto Guimarães na partida.

Com a vitória, a seleção brasileira chegou aos 20 pontos e aparece na terceira colocação na tabela. A Itália, com 13, está no 8° lugar.

O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira (29), quando enfrenta o Canadá, às 7h (de Brasília), pela décima rodada da Liga das Nações. O jogo também será disputado em Bangkok, na Tailândia.

COMO FOI O JOGO

A Itália venceu o primeiro set depois de um apagão da seleção brasileira. O Brasil chegou a abrir 20/12 se aproveitando dos erros das adversárias, mas viu as italianas empatarem a parcial e, depois, fecharem em 28/26. Na reta final, o bloqueio rival conseguiu crescer diante da equipe comandada por José Roberto Guimarães, que também abusou dos ataques errados.

O Brasil se recuperou o baque sofrido e venceu o segundo set. Nos primeiros pontos, a seleção brasileira viu a Itália se aproveitar do bom momento e abrir três de vantagem. Entretanto, as comandadas de José Roberto Guimarães cresceram a partir da metade da parcial e viraram o momento da partida, fechando em 25/20.

A Itália deslanchou na reta final do terceiro set e abriu 2 a 1 no jogo. O começo da parcial foi equilibrado, com as duas equipes alternando pontos, mas o bloqueio italiano e alguns erros de escolha das brasileiras fizeram com que as europeias conseguissem gordura no placar e fechassem em 25/19.

O quarto set começou com o Brasil abrindo vantagem, mas com a Itália se recuperando em seguida. Depois de um período de equilíbrio, a seleção brasileira deslanchou na reta final, virando bolas importantes e parando o ataque adversário. A parcial foi fechada em 25/21.

A vitória brasileira veio no tie-break e com brilho de Gabi e Rosamaria. As duas jogadoras foram as mais acionadas pela levantadora Roberta e não desperdiçaram as oportunidades. O bloqueio também foi efetivo no set, fechado em 15/10.