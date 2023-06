SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A rara Ferrari de Fernando Alonso foi leiloada por quase R$ 30 milhões de reais.

A Ferrari Enzo do piloto de Fórmula-1 foi arrematada por R$27 milhões (5,4 milhões de euros).

O valor atingido está dentro do estimado (5 a 5,5 milhões de euros) pela MônacoCarAuctions L'AstaRossa, empresa responsável pelo leilão.

O carro de Alonso é o primeiro produzido de apenas 400 unidades fabricados em todo o mundo, e foi uma homenagem ao fundador da marca para comemorar o primeiro título de F1 da Ferrari no século 21.

A primeira tentativa de venda foi em 8 de junho, mas não teve compradores interessados.

O piloto gravou uma mensagem em vídeo para os novos proprietários do carro. "Significa muito para mim. Eu me diverti muito com o carro, é uma obra de arte mágica". A informação é do jornal espanhol Marca.

O nome do comprador não foi revelado.