SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Kai Havertz troca de clube, mas segue em Londres. O alemão deixou o Chelsea rumo ao Arsenal.

O Arsenal anunciou a contratação nesta quarta-feira 928). Os Gunners chegaram a acordo com o Chelsea há uma semana. Havertz passou por exames médicos e trâmites legais desde então.

O Arsenal pagou 65 milhões de libras (R$ 398 milhões na cotação atual) ao Chelsea, segundo diversos veículos da imprensa europeia. O valor é 10,8 milhões de libras inferior ao pago pelos Blues em 2020, quando contratou Havertz junto ao Bayer Leverkusen.

O tempo de contrato não foi revelado. O clube apenas descreve como um "acordo de longo prazo".

Havertz é o primeiro reforço do Arsenal nesta janela de transferências. O clube está próximo de contratar Declan Rice, do West Ham, por 105 milhões de libras (R$643 milhões).

Havertz deixa o Chelsea após três temporadas, 139 jogos, 32 gols e 15 assistências. O alemão se destacou pelos lances decisivos: ele marcou o gol do título na Liga dos Campeões 2020/21 e do Mundial de Clubes 2021, diante do Palmeiras.