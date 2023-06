No meio da janela de transferências do verão, o Tottenham Hotspur pretende ganhar uma vantagem sobre o Newcastle United na busca pelo talentoso meio-campista James Maddison. Os relatórios sugerem que o Tottenham está se preparando para fazer uma oferta inicial pelo craque do Leicester City, enquanto o Newcastle mudou seu foco para outras contratações em potencial. Ambos os clubes manifestaram interesse em Maddison, mas os Spurs agora estão tentando superar seus rivais.

Após a recente nomeação de Ange Postecoglou como técnico, o Tottenham está ansioso para aumentar sua equipe no norte de Londres. Daniel Levy, presidente do clube, está disposto a fornecer os recursos financeiros necessários para fortalecer todas as áreas da equipe. Depois de já ter assegurado a contratação definitiva de Dejan Kulusevski, o Tottenham está prestes a concretizar a contratação do guarda-redes Guglielmo Vicario. Com esses movimentos finalizados, a atenção agora se voltou para garantir mais adições ao time.

O Tottenham agora está trabalhando ativamente para chegar a um acordo com o Leicester City para James Maddison. Eles estão preparando uma oferta inicial de £ 40 milhões pelo talentoso craque, esperando que os Foxes considerem reduzir o preço pedido de £ 60 milhões. Enquanto isso, o Newcastle United aparentemente esfriou seu interesse pelo jogador de 26 anos, o que deu ao Tottenham a oportunidade de capitalizar caso o time de Eddie Howe decida fazer uma oferta rival. Desde apostar em possíveis movimentos de transferência de jogadores como James Maddison até rastrear as buscas de transferência de clubes como Tottenham Hotspur e Newcastle United, a Novibet aposta de futebol permite que os entusiastas do futebol participem de oportunidades emocionantes de apostas. Seja prevendo o resultado das negociações de transferência ou especulando sobre a próxima grande contratação, a Novibet atende aos interesses dos ávidos apostadores de futebol que procuram adicionar um nível extra de emoção à janela de transferências do verão.

O Newcastle, por outro lado, está de olho no recrutamento de talentos de outro time recentemente rebaixado - o Southampton. Os Magpies estariam em negociações avançadas para a contratação de Tino Livramento. Aproveitando o rebaixamento do Southampton, o Newcastle está tentando fechar um acordo de preço reduzido, oferecendo aproximadamente £ 15 milhões, que é cerca de metade do preço atual pedido pelo Saints. No entanto, permanece incerto se o Southampton aceitou a oferta proposta pelo Newcastle, que incluía Ryan Fraser potencialmente se movendo na direção oposta.

Além disso, James Ward-Prowse emergiu como um alvo para o Newcastle, já que o Southampton parece resignado por perder o capitão do clube. Embora as negociações entre os dois clubes ainda não tenham sido iniciadas em relação ao meio-campista, o Newcastle já está pronto para receber Sandro Tonali, do AC Milan, nessa posição nos próximos dias.

Outros clubes, como West Ham e Aston Villa, também estão ligados a uma transferência para Ward-Prowse neste verão, enquanto Tottenham e Liverpool estão de olho na situação, considerando-o como uma opção se decidirem reforçar o meio-campo mais tarde na janela de transferência.