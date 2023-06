SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians se despediu da Libertadores com uma vitória tranquila. Recheado de jovens, o time paulista venceu o Liverpool-URU por 3 a 0 em uma Neo Química Arena com menos de 30 mil pessoas e, com a 3ª posição do Grupo E garantida, vai jogar os playoffs da Sul-Americana.

A equipe de Luxemburgo encerra a sua trajetória no maior torneio da Conmebol com sete pontos. Os uruguaios, por outro lado, ficaram na lanterna com quatro pontos.

O Corinthians volta a jogar neste fim de semana. O clube encara o Bragantino, no domingo (2), também em casa. O duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro e começa as 11h (de Brasília).

PROTESTOS EM ITAQUERA

Até os 35 minutos de jogo, torcedores organizados do Corinthians fizeram um protesto nas arquibancadas. O motivo? Além da eliminação precoce na Libertadores, a venda de joias das categorias de base e o atual rendimento do time de Luxemburgo.

Uma das faixas dizia: "Corinthians, retiro de jogadores. É velho, machucado ou ruim de bola? Jogue aqui". Outra criticava a diretoria pelas negociações recentes: "Vende-se jogador, valor: duas cocas e duas coxinhas".

CORINTHIANS

Carlos Miguel; Rafael Ramos (Léo Maná), Caetano, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera (Ryan), Giuliano (Moscardo), Matheus Araújo e Adson; Wesley (Pedro) e Felipe Augusto (Giovane). T.: Vanderlei Luxemburgo

LIVERPOOL

Britos; Martireña, Pereira, Izquierdo e Samudio; Fabricio Díaz, Nápoli (Barrios), Lemos (Rivero) e Medina (Otormín); Bentancourt e Luciano Rodríguez. T.: Jorge Bava

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Angel Arteaga (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Yadir Acuña (COL)}

Público: 26.556 pessoas

Renda: R$ 1.167.437,80

Cartões amarelos: Giuliano (COR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Wesley (COR), aos 31 min do 1° tempo; Felipe Augusto (COR), aos 18 min do 2° tempo; Adson (COR), aos 34 min do 2° tempo