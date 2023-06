SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) vai construir duas quadras para treinamento do vôlei de praia durante os Jogos de Paris na base em Saint-Ouen.

As duas quadras de areia serão posicionadas de forma a receber a mesma incidência de sol dos locais de competição das Olimpíadas.

Isso permite que os atletas tenham a mesma sensação quando atuarem nos espaços oficiais. Assim, se uma partida estiver marcada para 13h, a dupla poderá treinar no CT do Brasil no mesmo horário na véspera.

Vale lembrar que o Brasil terminou sem pódio na modalidade nos Jogos de Tóquio pela primeira vez na história, mesmo tendo ótimas duplas na disputa.

Segundo Rogério Sampaio, diretor-geral do COB, o equilíbrio nas competições é muito grande e isso pode fazer diferença nas Olimpíadas.

"Estamos dando atenção muito grande a todos os pequenos detalhes. Nossa base fica a 600 metros da Vila Olímpica e vamos poder oferecer condições de treinamento e alimentação para os atletas. Queremos criar um ambiente com atenção a tudo aquilo que é necessário para o atleta", disse Sampaio, durante participação no UOL News Esporte

PREPARAÇÃO PARA OS JOGOS DE PARIS

A cidade de Saint-Ouen-sur-Seine será a principal base de apoio para a delegação nacional durante os Jogos Olímpicos de 2024.

Serão cinco instalações à disposição do Time Brasil: Château Saint-Ouen, Escola Petit Prince, Parque das Docas, Ginásio das Docas e Serra Wangari.

Atletas brasileiros já estão testando as instalações, que durante os Jogos terá alimentação com culinária brasileira e local apropriado para receber familiares.

Procuramos sempre fazer amanhã melhor do que fizemos ontem. Os investimentos têm aumentado a cada ano" Rogério Sampaio, sobre o apoio no ciclo olímpico