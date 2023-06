SAQUAREMA, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A etapa do Mundial de surfe em Saquarema (RJ) está suspensa desde o último sábado (24) por causa das condições ruins do mar. Neste período sem ondas, os surfistas têm aproveitado para se aproximar do público e treinar.

O brasileiro Ítalo Ferreira e o japonês Kanoa Igarashi surpreenderam os fãs ao surgirem nas areias da Praia de Itaúna para jogar uma altinha com os presentes.

Além da altinha, Ítalo Ferreira ainda disputou um rachão com os populares e chegou a fazer um gol, sendo abraçado e festejado pelos que estavam presentes. As balizas foram improvisadas com pranchas de surfe.

Kanoa Igarashi chamou a atenção pela simpatia e por falar bem o português.

"Conversamos com ele em português. O Kanoa fala português muito bem. Reclamou que a bola estava muito cheia [risos], mas ele é muito gente boa", disse à reportagem a carioca Carolline Paixão.

Ítalo também surfou na piscina de ondas artificiais montada por um dos patrocinadores da etapa.

Gabriel Medina tem jogado frescobol com sua equipe na casa onde está hospedado e surfou nesta quarta-feira (28) de pranchão nas marolas da Praia de Itaúna.

A brasileira Tatiana Weston-Webb fez ativações com seus patrocinadores e interagiu com os fãs.

Kanoa também participou de uma tarde de autógrafos com outros atletas que são patrocinados pela mesma marca que ele. Estiveram também presentes Stephanie Gilmore -octacampeã mundial? Caroline Marks, Sakura Johnson e Chloé Calmon, campeã sul-americana de longboard. Entre os homens, além de Igarashi, estava também Rio Waida, primeiro indonésio a participar do CT na história.

A previsão é de que nesta quinta-feira (29) novamente seja decretado um "day off".

A tendência é a de que o campeonato seja retomado amanhã (30) com as finais acontecendo neste sábado (1º).

PERFIS DA WSL EM PORTUGUÊS TÊM 'BOOM' DE SEGUIDORES

Após o início do evento em Saquarema, os canais em português da World Surf League (WSL) ultrapassaram 1 milhão de seguidores somadas as cinco principais redes sociais: Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter e YouTube.

O carro-chefe das mídias é o Instagram, que chegou à casa de meio milhão de seguidores no perfil oficial em língua portuguesa, com 511 mil. Na sequência estão o Tik Tok (294 mil) e o Facebook (153 mil). O Twitter, com 58 mil (43 mil obtidos após a etapa de 2022), e o YouTube, com quase 34 mil (27 mil novos inscritos conquistados no ano passado), fecham a lista.

"Tivemos um impacto significativo no ano passado, com a produção de conteúdo multimídia nas principais redes sociais e direcionando os olhos de todo o mundo para Saquarema. A expectativa agora é repercutir ainda mais o evento, envolvendo fãs locais e globais para aproveitar a força brasileira no surfe", afirma Ivan Martinho, Presidente da WSL na América Latina.