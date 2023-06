RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco tem conversas avançadas com o volante Gary Medel, do Bologna (Itália), e da seleção do Chile.

O time cruzmaltino já possui um acordo verbal com jogador de 35 anos e restam apenas detalhes burocráticos para o acerto. A informação inicial do interesse foi dada pelo jornalista Lucas Pedrosa.

A reportagem apurou que quem tem feito a ponte entre Medel e Vasco é o empresário André Cury, embora o chileno seja agenciado por Fernando Felicevich, o mesmo que cuida da carreira de seus compatriotas Vidal e Pulgar, que atuam no Flamengo.

O contrato de Medel com o Bologna se encerra nesta sexta-feira (30), e a tendência é a de que ele chegue ao Rio de Janeiro na semana que vem para a realização de exames médicos no Vasco.

O reforço só poderá estrear pelo clube cruzmaltino, em caso de acerto, a partir do dia 3 de julho, quando se abre a janela de transferências.

Medel continua sendo convocado pela seleção do Chile mesmo aos 35 anos e, no último amistoso, foi titular e capitão da equipe no empate em 0 a 0 com a Bolívia, no dia 20 de junho.

O volante tem passagens por clubes como Inter de Milão (Itália), Sevilla (Espanha), Boca Juniors (Argentina), Besiktas (Turquia) e foi revelado pela Universidad Católica (Chile).

O jogador disputou duas Copas do Mundo pela seleção do Chile (2010 e 2014) e foi bicampeão da Copa América pela "La Roja" (2015 e 2016).

VASCO AGORA APOSTA EM JOGADORES EXPERIENTES

As primeiras contratações do Vasco nesta segunda janela da temporada apontam uma mudança de perfil dos reforços. Se no início do ano, nenhum dos contratados tinha mais de 28 anos, agora o clube já anunciou o zagueiro Maicon, de 34, e tem engatilhado Medel, de 35. Outro anunciado foi o atacante Serginho, de 28.

A ideia é trazer mais experiência ao elenco, que possui muitos jovens e tem uma das menores médias de idade da Série A. Além de Serginho, Maicon e a provável chegada de Medel, o Vasco ainda pretende contratar um meia e pode trazer também um atacante, um volante, um zagueiro e um lateral-esquerdo.