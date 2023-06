SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa atualizou, nesta quinta-feira (29), o ranking de seleções masculinas após os jogos disputados neste mês de junho.

Com 1828.27 pontos, o Brasil permanece na terceira colocação. A seleção perdeu 5.94 em relação à atualização anterior divulgada pela Fifa.

Campeã da Copa do Mundo, a Argentina segue na liderança, com 1843.73 pontos. A França permanece na vice-liderança, com 1843.54.

A seleção que conquistou mais posições foi o Cazaquistão, que chegou ao 104° posto, escalando oito lugares no ranking.

Por outro lado, que mais caiu foi o País de Gales, que agora aparece na 35ª colocação, nove abaixo da última lista divulgada.

Para atualizar o ranking, a Fifa levou em consideração amistosos, jogos das Eliminatórias para a Eurocopa e finais da Liga das Nações da Uefa e da Concacaf realizados neste mês de junho.

A próxima atualização será divulgada pela entidade no dia 20 de julho.

DATA FIFA RUIM PARA O BRASIL

Ainda sob o comando de Ramon Menezes, técnico interino, o Brasil realizou dois amistosos na Data Fifa de junho. Na Espanha, a seleção brasileira bateu Guiné, por 4 a 1.

Dias depois, em Portugal, o Brasil saiu na frente, mas acabou derrotado por Senegal, atual 18° colocado no ranking, por 4 a 2.

O Brasil soma uma vitória e duas derrotas no período pós-Copa de 2022. Em março, a seleção já havia perdido para Marrocos, por 2 a 1.

*

TOP 10 DO RANKING DA FIFA

1 - Argentina (1843.73)

2 - França (1843.54)

3 - Brasil (1828.27)

4 - Inglaterra (1797.39)

5 - Bélgica (1788.55)

6 - Croácia (1742.55)

7 - Holanda (1731.23)

8 - Itália (1726.58)

9 - Portugal (1718.25)

10 - Espanha (1703.45)